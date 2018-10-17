HABER

Annesini darbeden babasını vurduğu iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 00:18 | Son Güncelleme

Annesini darbeden babasını vurduğu iddiası

Karabük'te bir kişi, annesini darbettiği gerekçesiyle babasını av tüfeğiyle yaraladı.

İddiaya göre, Kartaltepe Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde ailesiyle yaşayan C.A (37), annesi H.A'yı (69) darbeden babası M.A'ya (72) evdeki av tüfeğini alarak ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yara alan baba, haber verilmesiyle eve gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise C.A'yı gözaltına aldı.

PARTNERDenizler ve okyanuslarda en çok plastik kirliliği yaratan şirketlerDenizler ve okyanuslarda en çok plastik kirliliği yaratan şirketler
Yangında mahsur kalan anne ile engelli kızı kurtarıldıYangında mahsur kalan anne ile engelli kızı kurtarıldı
Konsolosluk konutundaki dikkat çeken eski su kuyusu detayıKonsolosluk konutundaki dikkat çeken eski su kuyusu detayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karabük

En Çok Okunan Haberler

Kerimcan Durmaz'ın Danla Bilic'e aldığı hediyenin fiyatı şoke etti

Kerimcan Durmaz'ın Danla Bilic'e aldığı hediyenin fiyatı şoke etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan istifa etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan istifa etti

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

ABD'den İran'da 20 şirket ve bankaya yaptırım!

ABD'den İran'da 20 şirket ve bankaya yaptırım!

2 bin 500 lira maaşla, acil 20 bin eleman aranıyor

2 bin 500 lira maaşla, acil 20 bin eleman aranıyor

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şair Bahaettin Karakoç hayatını kaybetti!

Şair Bahaettin Karakoç hayatını kaybetti!

Gamalı haç Türk damgası çıktı

Gamalı haç Türk damgası çıktı

Konsolosluk konutundaki dikkat çeken eski su kuyusu detayı

Konsolosluk konutundaki dikkat çeken eski su kuyusu detayı

İstanbul'dan tarihi eser fışkırıyor! İşte birbirinden farklı noktalardan çıkan eserlerin bulunma hikayesi

İstanbul'dan tarihi eser fışkırıyor! İşte birbirinden farklı noktalardan çıkan eserlerin bulunma hikayesi

Binlerce kişi Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'na akın etti!

Binlerce kişi Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'na akın etti!

Türk askerleri 1 yıl daha Lübnan'da olacak

Türk askerleri 1 yıl daha Lübnan'da olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.