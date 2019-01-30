Annesini darp ederek öldüren şahıs akıl ve ruh sağlığı hastanesine sevk edildi

Sakarya’nın Hendek ilçesinde annesini darp ederek öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkeme sonrası Bolu İzzet Baysal Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesine sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Hendek ilçesi Yenimahalle Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan tek katlı evde ikamet eden Alzheimer hastası 75 yaşındaki Mehmet H. ile aynı evde yaşadığı annesi 100 yaşındaki Lütfiye H., arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, çıkan tartışma sonrasında şahıs annesini darp ederek öldürmüştü. Polis ekiplerince gözaltına alınan Mehmet H’nin emniyetteki ilk ifadesinde, olaya ilişkin hiçbir şeyi hatırlamadığını söylediği belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Alzheimer hastası Mehmet H., hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme şüpheli Mehmet H’ye Alzheimer ve şizofren teşhisi konulduğu ve yatalak olması nedeniyle Bolu İzzet Baysal Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesine zorunlu yatışının yapılarak tedavi edilmesine karar verildi.



PARTNER 112 bin TL ödeyecek