HABER

Annesini darp ederek öldüren şahıs akıl ve ruh sağlığı hastanesine sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 01:37 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Hendek ilçesinde annesini darp ederek öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkeme sonrası Bolu İzzet Baysal Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesine sevk edildi.Edinilen bilgilere göre, Hendek ilçesi Yenimahalle Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan tek katlı evde ikamet eden Alzheimer hastası 75 yaşındaki Mehmet H.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde annesini darp ederek öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkeme sonrası Bolu İzzet Baysal Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesine sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, Hendek ilçesi Yenimahalle Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan tek katlı evde ikamet eden Alzheimer hastası 75 yaşındaki Mehmet H. ile aynı evde yaşadığı annesi 100 yaşındaki Lütfiye H., arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, çıkan tartışma sonrasında şahıs annesini darp ederek öldürmüştü. Polis ekiplerince gözaltına alınan Mehmet H’nin emniyetteki ilk ifadesinde, olaya ilişkin hiçbir şeyi hatırlamadığını söylediği belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Alzheimer hastası Mehmet H., hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme şüpheli Mehmet H’ye Alzheimer ve şizofren teşhisi konulduğu ve yatalak olması nedeniyle Bolu İzzet Baysal Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesine zorunlu yatışının yapılarak tedavi edilmesine karar verildi.

PARTNER112 bin TL ödeyecek112 bin TL ödeyecek
Nevşehir’deotomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralıNevşehir’deotomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı
İzmir'de elektrik akımına kapılan genç, öldüİzmir'de elektrik akımına kapılan genç, öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Diagne transferinde sıcak gelişme!

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.