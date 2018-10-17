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Annesini döven babasını tüfekle yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 10:13 | Son Güncelleme

KARABÜK’te, hurdacıda çalışan Cihan A.

Annesini döven babasını tüfekle yaraladı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- KARABÜK’te, hurdacıda çalışan Cihan A. (37), eve alkollü gelip, annesini dövdüğü iddiasıyla babası Mehmet A.'yı (72) av tüfeği ile vurarak yaraladı.
Olay, gece yarısı Kartaltepe Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet A., evine alkollü bir şekilde gelerek eşi Fatma A. (70) ile tartışmaya başladı. Mehmet A., eşyaları kırıp dökerken eşine de şiddet uygulamaya kalktı. Yan odadaki oğlu Cihan A., av tüfeği ile gelip babasıyla kavgaya tutuştu. Bu sırada ateş alan tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Mehmet A., kanlar içerisinde yere yığıldı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, kasığından yaralanan Mehmet A.’yı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Cihan A. ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.
Hastanede tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu olan Mehmet A., karakola gidip kendisini yaralayan oğlu Cihan A.’dan şikayetçi oldu. Hastanede alkollü olduğu belirlenen Mehmet A’nın diğer çocukları da annelerine şiddet uyguladığı gerekçesiyle babalarından şikayetçi oldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
FOTOĞRAFLI

Annesini döven babasını tüfekle yaraladıAnnesini döven babasını tüfekle yaraladıAnnesini döven babasını tüfekle yaraladıAnnesini döven babasını tüfekle yaraladı

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