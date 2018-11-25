HABER

Annesini döverek hastanelik etti, akıl sağlığına bakılacak

YAŞAM HABERLERİ  | 25.11.2018 12:14 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde, tartıştığı annesi Sultan K.'yi (69) döverek hastanelik eden H.K.

Annesini döverek hastanelik etti, akıl sağlığına bakılacak

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde, tartıştığı annesi Sultan K.'yi (69) döverek hastanelik eden H.K. (40), akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.
Olay, dün saat 12.00 sıralarında, Emirdağ'a bağlı Davulga beldesi Karakuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen H.K., aynı evde yaşadığı annesi Sultan K. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.K., annesini dövmeye başladı. Sultan K., dengesini kaybedip, yere düşerken vurmaya devam eden H.K., parmaklarını annesinin gözlerine soktu. Olayı duyan komşular, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine kısa sürede gelen sağlık görevlileri, yaralı Sultan K.'ye müdahale ederken, jandarma ekipleri ise H.K.'yi gözaltına almak istedi. Jandarmaya güçlük çıkaran H.K., karakola götürüldü. Sağlık görevlileri de Sultan K.'yi ambulansla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sultan K., buradan Eskişehir'deki hastaneye sevk edildi.
Jandarma eşliğinde dün Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen H.K., yeniden gönderildiği Emirdağ'da bu sabah adliyeye sevk edildi. H.K.'nin, çıkarıldığı hakimlikçe akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesi kararlaştırıldı. H.K., jandarma eşliğinde Manisa'ya götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Annesini döverek hastanelik etti, akıl sağlığına bakılacakAnnesini döverek hastanelik etti, akıl sağlığına bakılacak

PARTNEROkan Kurt ve Demet Akalın buluştuOkan Kurt ve Demet Akalın buluştu
Kazada ölen Helin, toprağa verildiKazada ölen Helin, toprağa verildi
Tarihi yapıları yüzüklere sığdırıyorTarihi yapıları yüzüklere sığdırıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim son anket sonucu! 8 ilde belediye el değiştiriyor

Yerel seçim son anket sonucu! 8 ilde belediye el değiştiriyor

O zamanlar figürandı! Şimdi başrolden aşağı oynamıyor

O zamanlar figürandı! Şimdi başrolden aşağı oynamıyor

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

Rus askeri uzmandan şaşkına çeviren S-400 açıklaması: Türkiye'nin kullanacak alanı yok!

Rus askeri uzmandan şaşkına çeviren S-400 açıklaması: Türkiye'nin kullanacak alanı yok!

Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avcılar Belediye Başkanı kalp krizi geçiren öğretmenin hayatını kurtardı

Avcılar Belediye Başkanı kalp krizi geçiren öğretmenin hayatını kurtardı

Sulama kanalına düşen 2 çocuğu vatandaşlar son anda kurtardı

Sulama kanalına düşen 2 çocuğu vatandaşlar son anda kurtardı

Yıkıma engel olmak için 'İstiklal Marşı' okudular

Yıkıma engel olmak için 'İstiklal Marşı' okudular

Kapısında 'siyanür içtim odaya girmeyin' notu bulunan odada ölü bulundu

Kapısında 'siyanür içtim odaya girmeyin' notu bulunan odada ölü bulundu

Öğrencisi ile ilişki yaşayan akademisyenden bir garip savunma!

Öğrencisi ile ilişki yaşayan akademisyenden bir garip savunma!

Katil kocadan şok savunma! 'Hanife bu yaptıklarımızı başka erkeklerle de yaparım deyince...'

Katil kocadan şok savunma! 'Hanife bu yaptıklarımızı başka erkeklerle de yaparım deyince...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.