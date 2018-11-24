HABER

Annesini dövüp, parmaklarını gözüne soktu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.11.2018 15:34 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde, akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen H.K.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde, akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen H.K. (40) tartıştığı annesi Sultan K.'yi (69) döverek, parmaklarını sokarak gözlerine zarar verdi. Şüpheli gözaltına alınırken, ağır yaralanan annesi hastaneye sevk edildi.
Emirdağ'a bağlı Davulga beldesi Karakuyu Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, akli dengesi yerinde olmayan H.K., aynı evde yaşadığı annesi Sultan K. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.K. annesini dövmeye başladı. Sultan K., dengesini kaybedip yere düşerken vurmaya devam eden H.K., parmaklarını annesinin gözlerine soktu.
Olayı duyan komşular durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralı Sultan K.'ye müdahale ederken, jandarma ekipleri ise evdeki H.K.'yi gözaltına almak istedi. Jandarmaya güçlük çıkaran H.K. gözaltına alınarak karakola götürüldü.
Ambulansla götürüldüğü Emirdağ Devlet Hastanesi'nde iki gözünün de zarar gördüğü belirlenen Sultan K. daha sonra Eskişehir'e sevk edildi.

Bakan indirimi duyurmuştu! Kapış kapış satıldıBakan indirimi duyurmuştu! Kapış kapış satıldı
Çanakkale'de 35 Afgan kaçak yakalandıÇanakkale'de 35 Afgan kaçak yakalandı
Cezaevinden firar etti, durdurmaya çalıştığı aracın çarpmasıyla öldüCezaevinden firar etti, durdurmaya çalıştığı aracın çarpmasıyla öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

AK Parti'de 5 ilde 'MHP' tepkisi

AK Parti'de 5 ilde 'MHP' tepkisi

Hadise'den derin dekolteli paylaşım!

Hadise'den derin dekolteli paylaşım!

Benzin ve motorinde büyük indirim!

Benzin ve motorinde büyük indirim!

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sözler: Şart mart kabul etmiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sözler: Şart mart kabul etmiyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğrencisi ile ilişki yaşayan akademisyenden bir garip savunma!

Öğrencisi ile ilişki yaşayan akademisyenden bir garip savunma!

Katil kocadan şok savunma! 'Hanife bu yaptıklarımızı başka erkeklerle de yaparım deyince...'

Katil kocadan şok savunma! 'Hanife bu yaptıklarımızı başka erkeklerle de yaparım deyince...'

DNA testi yaptırdı, çocuğu ortağından çıktı! 'Etek git dolaş' sözünü duyunca...

DNA testi yaptırdı, çocuğu ortağından çıktı! 'Etek git dolaş' sözünü duyunca...

Müzeyyen'in feci sonu! 'Sen bu adamla birlikte oldun mu?' diye sorunca...

Müzeyyen'in feci sonu! 'Sen bu adamla birlikte oldun mu?' diye sorunca...

Dehşet! Ablasının uygunsuz görüntülerini izleyince...

Dehşet! Ablasının uygunsuz görüntülerini izleyince...

Üniversite öğrencisine şok suçlama! Komşu kızıyla zorla...

Üniversite öğrencisine şok suçlama! Komşu kızıyla zorla...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.