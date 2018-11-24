Annesini dövüp, parmaklarını gözüne soktu (2)

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, tartıştığı annesi Sultan K.'yi dövüp, parmaklarını gözlerine sokarak zarar verdiği iddia edilen H.K., jandarma eşliğinde sağlık kontrolü için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada yapılan kontrolün sonrasında jandarma ekiplerinin hastaneden çıkardığı H.K., yeniden Emirdağ'a götürüldü. Şüphelinin buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Diğer yandan H.K.'nin yüzünde çizik ve yara izleri oluştuğu görüldü.

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