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Annesini dövüp, parmaklarını gözüne soktu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 24.11.2018 17:30 | Son Güncelleme

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, tartıştığı annesi Sultan K.'yi dövüp, parmaklarını gözlerine sokarak zarar verdiği iddia edilen H.K., jandarma eşliğinde sağlık kontrolü için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Annesini dövüp, parmaklarını gözüne soktu (2)

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, tartıştığı annesi Sultan K.'yi dövüp, parmaklarını gözlerine sokarak zarar verdiği iddia edilen H.K., jandarma eşliğinde sağlık kontrolü için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada yapılan kontrolün sonrasında jandarma ekiplerinin hastaneden çıkardığı H.K., yeniden Emirdağ'a götürüldü. Şüphelinin buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Diğer yandan H.K.'nin yüzünde çizik ve yara izleri oluştuğu görüldü.

FOTOĞRAFLI

Annesini dövüp, parmaklarını gözüne soktu (2)Annesini dövüp, parmaklarını gözüne soktu (2)

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