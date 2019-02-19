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Annesini hastaneye götürürken kaza yaptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 13:57 | Son Güncelleme

SİVAS'ta annesini hastaneye götüren Hasan Doğan'nın kullandığı otomobil, yol kenarındaki trafik ikaz lambasının direğine çarpıp, takla attı.

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta annesini hastaneye götüren Hasan Doğan'nın kullandığı otomobil, yol kenarındaki trafik ikaz lambasının direğine çarpıp, takla attı. Kazada, süürücü Doğan ile annesi Döndü Doğan ağır yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu Cumhuriyet Üniversitesi lojmanları girişinde meydana geldi. Gürün ilçesinden annesi Döndü Doğan'ı (79) hastaneye getirmek üzere yola çıkan Hasan Doğan (45) yönetimindeki 44 LR 812 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu tekli trafik ikaz lambası direğine çarpıp, devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

​Hurdaya dönen araçta sıkışan Hasan Doğan ile annesi Döndü Doğan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralı anne ve oğlu yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hasan Doğan ile annesi Döndü Doğan'ın durumlarının ağır olduğu belirtildi.

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