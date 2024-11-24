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  4. Annesini hayata döndürmeye çalışan doktorları darbetti! Annesi hayatını kaybetti kendi gözaltına alındı

Annesini hayata döndürmeye çalışan doktorları darbetti! Annesi hayatını kaybetti kendi gözaltına alındı

24.11.2024 13:26
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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
24.11.2024 13:26
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Sağlıkta şiddet haberlerine bir yenisi daha eklendi. Üstelik bu kez yoğun bakımdaki hastayı kurtarmak isteyen doktorlar hastanın oğlu tarafından darp edildi. Saldırıya uğrayan doktorlar, "Hastaya 45 dakika boyunca müdahale etmemiz gerekiyordu ama daha 6’ncı dakikasında hasta yakını tarafından engellendik. Hastamız şu an belki hayatta olabilirdi." dedi.

Konya’da H.A.S., yoğun bakımdaki annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu 2 doktoru darbetti. Şüpheli gözaltına alınırken, darbedilen doktorlardan Erol Mangır, “Bizim üzüldüğümüz kendimize gelen zarar değil, hastaya 45 dakika boyunca müdahale etmemiz gerekiyordu ama daha 6’ncı dakikasında hasta yakını tarafından engellendik” ifadelerini kullandı.

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İKİ DOKTORA DA SALDIRDI

Olay, dün akşam saatlerinde Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi’nde meydana geldi. Elif Sivri, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Annesinin ölüm haberini alan oğlu H.A.S., Dr. Yasin Esen ve Dr. Erol Mangır'a saldırdı. Doktorlar darp sonucu hafif yaralanırken, ihbar üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Doktorların şikayeti üzerine H.A.S. gözaltına alındı.

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"ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK YOĞUN BAKIMA GİRDİ"

Doktorlardan Erol Mangır, “35 gündür hastamız burada tedavi altındaydı. Bugün hastamız biraz daha kötüleşmiş, entübe edilmişti. Ailesine detaylı bilgi verilmişti. Sonra oğlu olduğunu öğrendiğimiz bir kişi elini kolunu sallayarak yoğun bakıma girip önce Yasin hocamızı darbetti. Ben de müdahale etmek istedim ancak yüzüme 2 kez darbe aldım ve boğazım sıkıldı.

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"HASTAMIZ ŞU ANDA HAYATTA OLABİLİRDİ"

"Bizim üzüldüğümüz kendimize gelen zarar değil, hastaya 45 dakika boyunca müdahale etmemiz gerekiyordu ama daha 6’ncı dakikasında hasta yakını tarafından engellendik. Hastamız şu an belki hayatta olabilirdi. Hastamız tekrar hayata dönebilirdi ancak her şeyden önce kendi annesinin canına kendi kastetmiş oldu. Biz sağlıklı bir şekilde sağlık dağıtmak istiyoruz.

HEM DOKTORLAR HEM HASTALAR İÇİN RİSK

Böyle kendini bilmez 3-5 insanın canice ve magandaca tavırları yüzünden hem hastalarımızın canı tehlikeye düşüyor hem de kendi canımız tehlike içerisinde. Her gün 06.00’da geliyorum, akşam eve gittiğimde hangi hastaya ne yapabilirim diye düşünüyorsam, herkesin aynı bilinçte olması gerekiyor” dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Doktor Konya darp şiddet hasta
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