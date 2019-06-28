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Annesini içinde gördüğü için otomobili şarampole yuvarlayıp, sürücüyü öldürmüş

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 16:08 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, trafikte otomobiliyle çarpıp, şarampole yuvarladığı otomobilin sürücüsü Niyazi Yıldırım'ı (51), tabanca ile ateş ederek öldüren sürücünün Burhan B. (34) olduğu belirlendi.

Annesini içinde gördüğü için otomobili şarampole yuvarlayıp, sürücüyü öldürmüş

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, trafikte otomobiliyle çarpıp, şarampole yuvarladığı otomobilin sürücüsü Niyazi Yıldırım'ı (51), tabanca ile ateş ederek öldüren sürücünün Burhan B. (34) olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Burhan B.'nin, Yıldırım ile ilişki yaşadığını öne sürdüğü annesi N.B.'yi (56) birlikte görünce aracı takip edip, olayı gerçekleştirdiği, ardından da annesini alıp, kaçtığı ortaya çıktı.
Olay, dün saat 16.30 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Yavuz Selim Mahallesi, 726. Sokak'ta meydana geldi. Bir kişi, 06 KKE 99 plakalı otomobil ile Niyazi Yıldırım yönetimindeki 38 BV 243 plakalı otomobili sokakta bir süre kovaladı. Sürücü, daha sonra Yıldırım'ın otomobiline çarpıp, sürükleyerek kendi aracıyla birlikte şarampole yuvarladı. Araçtan inen sürücü, ters dönen diğer otomobilin sürücüsü Niyazi Yıldırım'a tabanca ile 2 el ateş etti. Şüpheli, daha sonra yoldan geçen başka bir otomobili durdurdu. Sürücüye silah çeken şüpheli, aracı gasbederek kaçtı.
GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan sürücünün Burhan B. olduğunu belirledi. Burhan B., akşam saatlerinde evinde, olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
'YARALI GÖRÜNCE ATEŞ ETTİM'
Burhan B. sorgusunda, Niyazi Yıldırım'ın aracında, onunla ilişki yaşadığı iddia edilen annesi N.B.'yi gördüğünü söyledi. Annesinin içinde bulunduğu otomobili takip ettiğini belirten Burhan B., otomobiliyle araca çarpıp, şarampole yuvarladığını, Niyazi Yıldırım'ın yaralı olduğunu görünce tabancasını çıkarıp ateş ettiğini, hafif yaralı olan annesini ise alıp bölgeden ayrıldığını ifade etti. Burhan B. Niyazi Yıldırım'ı annesiyle ilişki yaşadığı için öldürdüğünü söyledi.
Burhan B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayda hafif yaralanan annesi N.B. ise polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Annesini içinde gördüğü için otomobili şarampole yuvarlayıp, sürücüyü öldürmüşAnnesini içinde gördüğü için otomobili şarampole yuvarlayıp, sürücüyü öldürmüşAnnesini içinde gördüğü için otomobili şarampole yuvarlayıp, sürücüyü öldürmüşAnnesini içinde gördüğü için otomobili şarampole yuvarlayıp, sürücüyü öldürmüş

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