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Annesini kabloyla boğup, intihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 08:49 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, işsiz Rıza Tosun (47), evde annesi Sevdiye Tosun'u (79) kablo ile boğarak öldürdükten sonra çok sayıda ilaç içip, bileklerini ve boynunu keserek intihara kalkıştı.

Annesini kabloyla boğup, intihara kalkıştı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, işsiz Rıza Tosun (47), evde annesi Sevdiye Tosun'u (79) kablo ile boğarak öldürdükten sonra çok sayıda ilaç içip, bileklerini ve boynunu keserek intihara kalkıştı. Yaralanan Tosun, hastanede tedaviye alındı.
Olay, Gümüşpala Mahallesi 7076/1 Sokak'ta meydana gledi. 2 katlı bir evin üst katında yaşayan Sevdiye Tosun ve oğlu Rıza Tosun'dan haber alamayan yakınları, şüphelenip, dün akşam saatlerinde eve gitti. Kapıyı defalarca çalan yakınları, açan olmayınca polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdiği evde Sevdiye Tosun ve oğlu Rıza'yı kanlar içinde buldu. Çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Sevdiye Tosun'un öldüğü belirlendi. Rıza Tosun ise ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sevdiye Tosun'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Tedavisi süren Rıza Tosun'un polise verdiği ilk ifadede, 5 ay önce işten çıktığı için psikolojisinin bozuk olduğunu, annesi Sevdiye Tosun'u kabloyla boğarak öldürdüğünü, ardından da intihara kalkıştığını söylediği belirtildi.

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Annesini kabloyla boğup, intihara kalkıştıAnnesini kabloyla boğup, intihara kalkıştı

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