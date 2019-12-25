Annesini kafasına taşla vurarak öldüren sanığa müebbet hapis

Annesini kafasına taşla vurarak öldüren fakat yengesinin büyü yaparak annesinin kılığına girdiğini ve yengesini öldürdüğünü iddia eden sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Duruşmada annesini öldürmediğini yengesini öldürdüğünü söyleyen sanık müebbet hapse çarptırıldı.

İstanbul Gaziosmanpaşa’da 30 Haziran 2017 tarihinde annesinin kafasına taşla vurarak ölümüne sebep olan ancak yengesini öldürdüğünü ve yengesinin büyü yaparak annesinin kılığına girdiğini iddia eden sanık Mustafa Yılmaz’ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesinde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada tutuklu sanık Mustafa Yılmaz ile avukatı hazır bulundu.

Savcı esas hakkındaki görüşünü açıkladı

Duruşmada esasa ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Mustafa Yılmaz’ın evlerinin bahçesinde maktul Servet Yılmaz’ı darp etmeye çalıştığını, maktul Servet Yılmaz’ın kaçtığını, sanığın maktulün peşinden gittiğini ve taşla kafasına defalarca vurmak suretiyle öldürdüğünü belirtti. Savcı, sanığın savunmasında annesiyle problemi olmadığını söylediğini, yengesinin büyü yaparak annesinin kılığına girdiğini kendisinin annesini değil yengesini öldürdüğünü ifade etti. Sanık hakkında ‘Üst soydan akrabayı canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan kamu davası açıldığını belirten savcı, olayın oluş şekli nedeniyle sanığın ‘Üst soydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.