Annesini kanserden kaybeden lösemi hastası Deniz Bartu için seferberlik

Akçaabat ilçesinde 2 çocuk annesi, öğretmen Damla Akar Menteşe 4 yıl önce yumuşak doku kanserinden yaşamını yitirdi. Ölüm acısı yaşayan aile, 14 Şubat 2016'da, Menteşe'nin oğlu Deniz Bartu'ya da annesi gibi kanser teşhisi konulmasıyla bir kez daha yıkıldı. Yaklaşık 3 yıldır lösemi tedavisi süren ve doktorların 3 ay içerisinde donör bulunmaması halinde hayati fonksiyonlarının tehlikeye gireceğini belirttiği Deniz Bartu için yakınları harekete geçti, sosyal medyadan çağrı yaptı. Binlerce takipçiden karşılık bulan çağrı, kısa sürede kampanyaya dönüştü.

Trabzon başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinde çağrılar üzerine, kök hücre bağışı kampanyaları başlatıldı. Bağışçıların, illerdeki Kızılay şubelerine giderek doku tipinin belirlenebilmesi için kan bağışında bulunmaları istendi. Ailesi, Deniz Bartu'nun sağlığına kavuşabilmesi için uygun donörü umutla bekliyor.

'GÖNÜLLÜ DONÖR OLMALARINI BEKLİYORUZ'

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Servisi'nde tedavisi süren Deniz Bartu'nun babası Soner Menteşe, oğlunun sağlığına kavuşması için ilik naklinin yapılması gerektiğini söyledi. Baba Menteşe, "2016 yılı 14 Şubat'ta oğluma ilk tanısı konuldu. Lösemi hastası olduğu ortaya çıktı. 2,5 buçuk yıl çok güzel bir tedavi süreci oldu. Hastalığı gün geçtikçe iyiye gidiyordu. Sonra hastalığın tekrarladığı söylendi. Ondan önce ilik nakli gerekmiyordu. Ama artık ilik nakli gerekiyor iyileşmesi için. 3 senedir buralardayız. Türkiye'de çoğu hastanelerde pediatri bölümünde yatan lösemi ya da başka kanser türü hastaları yatıyor. Uygun donör bekleyen o kadar çok hasta var ki. Deniz Bartu'nun iyileşebilmesi için ilik nakli gerekiyor. Eğer aile içi uygun donör bulunmazsa aile dışı tarama başlıyor. Bulunması çok zor, milyonda bir ihtimal. Türkiye 80 milyon ama ülkemizde donör sayısı maalesef 200 binlerde. Dünya genelinin çok çok altında. Hem Deniz Bartu'ya hem de diğer hastalara hayat olmak için vatandaşlarımızdan gönüllü donör olmalarını bekliyoruz" dedi.