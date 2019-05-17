Annesini kaybeden yavru karaca bakıma alındı

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, ormanda annesini kaybeden karaca yol kenarında bulundu. 4 günlük olduğu tahmin edilen karaca, Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bakıma alındı.

Körfez İlçesi’nde ormanda yol kenarında bulunan 4 günlük yavru karaca, Kocaeli Milli Parklar ekipleri tarafından teslim alınarak Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. Karacaya ilk olarak emme refleksi kazandırıldı. Çene yapısının emecek kadar kuvvetli olmamasından dolayı süt içmekte zorlanan yavru karaca ilk olarak enjektör ile beslenmeye başlandı. Dişi yavru karacaya gözlerinin güzelliğinden dolayı ‘Mercan’ ismi verildi. Yavru karaca tedavi süreci tamamlandığında Ormanya’da bulunan kontrollü doğal yaşam alanına salınacak.

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