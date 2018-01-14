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Annesini kaybeden Zeynep Dizdar dava açıyor

MAGAZİN HABERLERİ | 14.01.2018 10:23 | Son Güncelleme 9 saat önce

Anne acısı ile sarsılan Zeynep Dizdar, annesi Sevim Dizdar'ın ölüm sebebini, doktorların hatalı ilaç uygulaması olduğunu iddia ederek mahkemeye başvuracağını belirtti.

Annesini kaybeden Zeynep Dizdar dava açıyor

Uzun zamandır şeker hastalığı ile mücadele eden Sevim Dizdar'ın 2009 yılında bacağı diz kapağından kesilmişti. Hastalığa yenik düşen Zeynep Dizdar'ın annesi Sevim Dizdar, 11 Ocak günü hayata gözlerini yumdu.

DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYOR
OnurAkayMedya’nın haberine göre, uzun yıllardır şeker hastası olan ve 80 yaşında hayatını kaybeden Sevim Dizdar’ın ölüm sebebinin kızı Zeynep Dizdar, tedavi gördüğü hastanedeki doktorların hatalı ilaç uygulaması olduğunu iddia etti.

Şarkıcı Zeynep Dizdar, mahkeme açmaya hazırlandığını söyledi.

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Zeynep Dizdar Sevim Dizdar

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