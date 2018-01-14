Annesini kaybeden Zeynep Dizdar dava açıyor

Uzun zamandır şeker hastalığı ile mücadele eden Sevim Dizdar'ın 2009 yılında bacağı diz kapağından kesilmişti. Hastalığa yenik düşen Zeynep Dizdar'ın annesi Sevim Dizdar, 11 Ocak günü hayata gözlerini yumdu.

DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYOR

OnurAkayMedya’nın haberine göre, uzun yıllardır şeker hastası olan ve 80 yaşında hayatını kaybeden Sevim Dizdar’ın ölüm sebebinin kızı Zeynep Dizdar, tedavi gördüğü hastanedeki doktorların hatalı ilaç uygulaması olduğunu iddia etti.

Şarkıcı Zeynep Dizdar, mahkeme açmaya hazırlandığını söyledi.