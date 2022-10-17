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Annesini metal çubukla dövüp balkondan atmak istedi! Kimliği şaşkına çevirdi

17.10.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da bir kişi, 69 yaşındaki annesini metal çubukla dövüp balkondan aşağıya atmaya çalıştı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen adam, 5 saatin sonunda gözaltına alındı. Oğlunun eşinden ayrıldığı için bunalıma girdiğini söyleyen Vasviye Ç., "Söyleyecek söz yok" dedi. Gözaltına alınan adamın, doktor olduğu ve psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir mesleğini yapamadığı öğrenildi.

Annesini metal çubukla dövüp balkondan atmak istedi! Kimliği şaşkına çevirdi

Antalya Konyaaltı'nda psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir adam, annesini metal çubukla dövüp balkondan aşağıya atmaya çalıştı. Zaman zaman balkon demirlerine çıkarak kendini sarkıtan adam, özel harekat polislerinin eve girmesiyle kendini brandaya bırakması sonucunda gözaltına alındı. Saatlerce korku dolu anların yaşanmasına yol açan adam, hastaneye götürülürken, oğlunun şiddetine maruz kalan anne ise oğlunun eşinden ayrıldığı için bunalıma girdiğini söyledi.

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KİMLİĞİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Olay, saat 09.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde, 5 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. E.Ç.'nin, balkonda annesi Vasviye Ç.'yi metal çubukla dövüp aşağı atmaya çalıştığı ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekiplerine kapıyı açmayan E.Ç., annesi Vasviye Ç.'yi balkonda alıkoyarak, bazı kitapları ve eşyaları aşağı attı. Doktor olduğu ve psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir mesleğini yapamadığı ifade edilen E.Ç., zaman zaman balkon demirlerine çıkarak kendini sarkıttı.

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ÖZEL HAREKAT EVE GİRDİ

Çağırılan özel harekat polisleri 5 saatin sonunda kapıyı çilingire açtırarak içeri girdi. E.Ç., 2'nci kat balkonundan birinci katın pencere demirlerine bastı. Burada bir süre bekleyen E.Ç., üst kata çıkamayınca kendisini itfaiyenin şişme brandası üzerine bıraktı.

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EŞİNDEN AYRILDIĞI İÇİN BUNALIMA GİRMİŞ

Gözaltına alınan E.Ç., Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü. Vasviye Ç. ise sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Oğlunun eşinden ayrıldığı için bunalıma girdiğini söyleyen Vasviye Ç., "Söyleyecek söz yok" dedi.

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Kaynak: DHA

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