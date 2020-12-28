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  4. Annesini öldürdü, devriye gezen polise gidip itiraf etti

Annesini öldürdü, devriye gezen polise gidip itiraf etti

28.12.2020 21:04 | Son Güncelleme:
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Annesini öldürdü, devriye gezen polise gidip itiraf etti

İzmir’in Buca ilçesinde bir kişi, devriye gezen polis ekiplerine annesini öldürdüğünü söyleyince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kozağaç Mahallesi’nde B.A. (25) isimli kişi, devriye gezen polis ekiplerine yaklaşarak "Annemi öldürdüm" dedi. B.A.’nın elindeki kesikler ve üstündeki kan izlerini gören polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

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Şüphelinin ifadesi üzerine polis ekipleri söz konusu adrese sağlık ekiplerini sevk ettirdi. Adreste yaralı olarak bulunan ve Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Betül A. (49), yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs ise ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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