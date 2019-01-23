Annesini öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı yakalandı

Eskişehir'de annesini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla aranan cinayet zanlısı Antalya'da yakalandı.
Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşlıca Mahallesi Manavgat kara yolunda şüpheli hareketlerde bulunan kişiyi, kimlik ibraz edememesi üzerine gözaltına aldı.
Araştırmada, isminin M.P. (37) olduğu belirlenen kişinin, Eskişehir'de 12 Ocak'ta annesi Yurdagül P'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla arandığı tespit edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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