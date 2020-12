Annesini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kadın: "90 tane koca olsa annemin tırnağından vazgeçmem"

Yargılamaya devam edildi

Sanıkların yargılanmasına Manavgat 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce devam edildi. Duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar damat M.A., yaşlı kadının kızları A.A. ile N.Ç., taraf avukatları ve tanıklar katıldı.

"Ben teyzemin kocası M.A. ile ilişki yaşadım"

Gülsüm Çınar’ın torunu Sacide C. ise anneannesinin kaybolmasının ardından bir süre sonra eşinden ayrıldığını anlattı. Sacide C., sanık eniştesi M.A’nın kendisine 3 defa ev tuttuğunu söyledi. Sacide C., "İlk tuttuğu eve hiç gelmedi, 2’nci eve sadece eşya getirmek için geldi. 3’ncü eve ise öğlenleri ‘çay demle’ diye telefon açıp geliyordu. Ben teyzemin kocası M.A. ile ilişki yaşadım. Bunu ailede herkes biliyordu. Ama bu olayda bahsedilen yasak aşk ben değilim. Teyzem N.Ç’nin kızı N.’dir" dedi.

"Anneannem ‘Ben gideceğim ve bir daha gelmeyeceğim’ dedi"

Olay günü anneannesini kendisinin minibüse bindirdiğini anlatan Sacide C., "Anneannem minibüse binerken gözyaşı döküyordu ve ‘Ben gideceğim ve bir daha gelmeyeceğim’ diyordu. Ben ‘neden’ diye sordum cevap vermedi bana. O gün annemin evindeydim. Bütün gün ev temizlik yaptık. Olayı daha sonra duyduk. Ben evine vardığımda anneannem kayıpken, ölüp ölmediği belli değilken, teyzem ‘annem öldü’ diye dizlerini dövüyordu" diye konuştu.