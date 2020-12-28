HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Annesini öldürdüğünü devriye gezen polise itiraf etti

Annesini öldürdüğünü devriye gezen polise itiraf etti

28.12.2020 21:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Buca ilçesinde bir kişi, devriye gezen polis ekiplerine annesini öldürdüğünü söyleyince gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kozağaç Mahallesi’nde B.A.

İzmir’in Buca ilçesinde bir kişi, devriye gezen polis ekiplerine annesini öldürdüğünü söyleyince gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kozağaç Mahallesi’nde B.A. (25) isimli kişi, devriye gezen polis ekiplerine yaklaşarak "Annemi öldürdüm" dedi. B.A.’nın elindeki kesikler ve üstündeki kan izlerini gören polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin ifadesi üzerine polis ekipleri söz konusu adrese sağlık ekiplerini sevk ettirdi. Adreste yaralı olarak bulunan ve Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Betül A. (49), yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs ise ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERCan Yaman yeni dizisinden servet kazanacak! İşte bölüm başına alacağı ücretCan Yaman yeni dizisinden servet kazanacak! İşte bölüm başına alacağı ücret
İtalya'da son 24 saatte 445 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybettiİtalya'da son 24 saatte 445 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Müzisyenlere para yardımı detayları!Müzisyenlere para yardımı detayları!

En Çok Okunan Haberler

2021 AGİ ne kadar oldu?

2021 AGİ ne kadar oldu?

Son Dakika: 2021 asgari ücret belli oldu!

Son Dakika: 2021 asgari ücret belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş aşı açıklaması

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

DSÖ'den dikkat çeken salgın açıklaması

DSÖ'den dikkat çeken salgın açıklaması

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Meclis'te yumruklu kavga! Vekiller birbirine girdi

Meclis'te yumruklu kavga! Vekiller birbirine girdi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

İki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Diğer Haberler

İtalya'da son 24 saatte 445 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İtalya'da son 24 saatte 445 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Aydın'da çok acı olay! 13 yaşındaki Elif 7'inci kattan merdiven boşluğuna düştü

Sesi duyanlar ekipleri aradı! 13 yaşındaki Elif'in feci ölümü

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildi

Ebubekir Sofuoğlu tepçi çeken sözlerinden dolayı ifadeye çağrılacak

Ebubekir Sofuoğlu ifadeye çağrılacak

Yolsuzluk iddialarının ardından Papa'dan flaş hamle

Yolsuzluk iddialarının ardından Papa'dan flaş hamle

28 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.