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Annesini öldürdüğünü itiraf eden zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 18:22 | Son Güncelleme

Annesini öldürdüğünü itiraf eden zanlı tutuklandı

Aydın'ın Söke ilçesinde, annesini taşla vurarak öldürdüğünü itiraf eden zanlı tutuklandı.

Çeltikçi Mahallesi Fatih Caddesi'nde, annesi Gülümser Özgözcan'ı (61) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ve ifadesinde suçunu itiraf eden Mustafa Özgözcan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Olay

Çeltikçi Mahallesi Fatih Caddesi'nde dün, oğlu ve geliniyle yaşayan Gülümser Özgözcan'dan haber alamadığı için evine giden yakınları, kadını yerde hareketsiz halde bulmuştu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Özgözcan'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan oğul Mustafa Özgözcan, Emniyet Müdürlüğünde verdiği ilk ifadesinde, tartıştığı annesinin kafasına taşla vurduğunu itiraf etmişti.

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