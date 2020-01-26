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Annesini öldürdükten sonra intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 00:50 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Menderes ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Metehan Erke (19), pompalı tüfekle annesi Aynur Erke'yi (50) öldürdükten sonra, aynı silahla intihar etti.

Annesini öldürdükten sonra intihar etti

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Menderes ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Metehan Erke (19), pompalı tüfekle annesi Aynur Erke'yi (50) öldürdükten sonra, aynı silahla intihar etti.
Olay, saat 03.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 7004 Sokak üzerinde bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu ve bir süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Metehan Erke, annesi Aynur Erke ile birlikte dün akşam saatlerinde halası F.Y.'nin evine ziyarete gitti. Burada, Metehan Erke ile annesi Aynur Erke arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın ardından anne ve oğlu evlerine döndü. Evde devam eden tartışmanın büyümesi üzerine Metehan Erke evde bulanan pompalı tüfeği alarak annesi Aynur Erke'yi vurdu. Anne Erken, vucuduna isebet eden saçmalarlarla kanlar içerisinde yere yığılırken, şoka giren genç, bu kez aynı silahla kendini vurarak intihar etti.
HALA ŞÜPHELENİP EVE GİRİNCE KORKUNÇ OLAYLA
Aynur Erke ile yeğeni Metehan Erkeyi arayan F.Y., ikisinden de haber alamayınca anne ile oğlununun oturduğu eve gitti. Eve giren hala F.Y., Aynur Erke'yi ve Metehan Erke'yi kanlar içeresinde buldu. Durumun bildirdilmesi üzerine eve sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, anne ve oğlunun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma başlatılırken jandarma ekipleri evde inceleme yaptı. Ane ve oğulun cansız bedenleri ise savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Metehan Erke'nin 2 yıl önce babasını kanser hastalığından dolayı kaybettiği ve annesi ile birlikte yaşadığı, bir süredir de psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Annesini öldürdükten sonra intihar etti

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