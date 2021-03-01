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Annesini öldürdükten sonra kaçmak isteyen şizofren genç babası tarafından yakalandı

01.03.2021 22:23 | Son Güncelleme:
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Antalya’da annesini bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçmaya çalışan şizofren genç, babası tarafından yakalanarak jandarmaya teslim edildi.Olay, Manavgat ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi.

Antalya’da annesini bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçmaya çalışan şizofren genç, babası tarafından yakalanarak jandarmaya teslim edildi.
Olay, Manavgat ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ilıca Kumköy yolu üzerindeki kendilerine ait manavda annesi Sultan Aktürk’le (66) tartışan şizofreni hastası B.A. (26), annesini boğazından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz kadın hayatını kaybederken, alışveriş için ilçe merkezine giden baba Arif Aktürk olayın hemen sonrasında işyerine geldi. Eşini kanlar içinde yerde, oğlunu ise elinde bıçakla bulan baba, oğlunun kaçmasına izin vermedi. Kaçmaya çalışan B.A., babası ile boğuşurken yere düşüp yüzünü çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sultan Aktürk’ün hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan katil zanlısı B.A. hastaneye kaldırıldı. 2 kız, 2 erkek olmak üzere 4 çocuk annesi olan Sultan Aktürk’ün cenazesi ise, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
B.A.’nın 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde herhangi bir rahatsızlığının olmadığı, o geceden sonra "Beni takip ediyorlar, beni alacaklar" gibi söylemlerde bulunmaya başladığı, bir süre tedavi gördüğü öğrenildi. 2 aydır tedaviyi ve ilaç kullanmayı bırakan B.A.’yı ailesinin evlendirmek için hazırlık yaptığı da öğrenildi.

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