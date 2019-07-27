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Annesini öldüren babasından şikayetçi olmadılar

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 10:52 | Son Güncelleme

Bursa’da kargo bahanesiyle kandırdığı karısını öldüren adamın yargılanmasına devam edildi.

Annesini öldüren babasından şikayetçi olmadılar

Bursa’da kargo bahanesiyle kandırdığı karısını öldüren adamın yargılanmasına devam edildi. Sanığı 3 çocuğu babalarından şikayetçi olmazken, mahkeme heyeti, sanık ve çocukların ifadelerinden yola çıkarak ölen kadının sığınma evinde kalıp kalmadığını araştıracak.
Olay, şubat ayında Osmangazi’ye bağlı Demirtaş Mahallesi’nde bir kargo firmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali C., 31 yıllık eşi Aynur C.’yi bir kargo firmasında silahla öldürdü. Olayın ardından Samsun’da yakalanan Ali C. tutuklandı.
Bursa 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında ağırlaştırılmış müebbet talebiyle Ali C.’nin yargılanmasına devam edildi. Eşiyle 363 gündür görüşmediğini dile getiren sanık, “Kendisini temin ettiğim bir telefonla kargoya davet ettim. Dedikodulara inanmıyordum. Yanında başka kimseler olur diye silahla gittim. Kendisi ile uzun uzun konuştum. Bana, “yeni bir yuva kurdum. Sende yoluna git” deyince kendimi kaybettim. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. Pişmanım” dedi.
Sanığı 3 çocuğu ise babalarından şikayetçi olmadı.
Mahkeme heyeti, şahitlerin dinlenmesinin ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca mahkeme, Aynur C.’nin sığınma evinde kalıp kalmadığının araştırılmasına ve güvenlik kamera görüntülerinin heyetçe izlenmesine karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Annesini öldüren babasından şikayetçi olmadılar

Annesini öldüren babasından şikayetçi olmadılar

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