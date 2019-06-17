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Annesini öldüren genç ile babası tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 10:48 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde iddiaya göre annesini boynundan bıçaklayarak öldüren genç ile babası tutuklandı.Olay, Ergene ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bir ikamette meydana geldi.

Annesini öldüren genç ile babası tutuklandı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde iddiaya göre annesini boynundan bıçaklayarak öldüren genç ile babası tutuklandı.
Olay, Ergene ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bir ikamette meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki Mervan Ç., henüz bilinmeyen bir nedenle annesi İnayet Ç’yi (44) boynundan bıçaklayarak öldürdü. Polis merkezine gelen ihbarlar üzerine kısa sürede olay yerine polis ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, İnayet Ç.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili Mervan Ç. ve babası Mehmet Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan baba ve oğul çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Annesini öldüren genç ile babası tutuklandı

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