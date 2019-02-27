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Annesini öldüren kıza akıl sağlığı raporu aldırılacak

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 12:02 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde 2016 yılında kendisine ev işi yapmadığı için kızan 66 yaşındaki annesini öldüren ve yerel mahkemece 20 yıl hapis cezası alan kızın cezasını Yargıtay bozdu.

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde 2016 yılında kendisine ev işi yapmadığı için kızan 66 yaşındaki annesini öldüren ve yerel mahkemece 20 yıl hapis cezası alan kızın cezasını Yargıtay bozdu. Yeniden yargılanan sanık kız, İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek akıl sağlığı raporu aldırılacak.
9 Ocak 2016’da tarihinde Tomarza ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi’nde yaşayan Durdu T. (66) ile kızı Ş.T. (24) arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, kavgaya dönüşen olayda Ş.T., annesini sırtından bıçakladı. Evden dışarı çıkarak yardım isteyen Durdu T.’yi kızı tekrar bıçakladı, talihsiz kadın yere yığıldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Durdu T.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Durdu T.’nin cesedi, Tomarza Yaşar Karayel Devlet Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Genç kız ise tutuklandı.

Yerel mahkeme 20 yıl vermişti
14 Nisan 2016’da Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan o tarihte 24 yaşında olan sanık kız hakkında ’üst soydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan 20 yıl hapis cezası verilmişti. Temyiz ile Yargıtay’a giden karar, Yargıtay Ceza Dairesi’nce bozularak dosya tekrar yerel mahkemeye gönderildi. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen davada tutuklu bulunan Ş.T. ile avukatı hazır bulundu. 3 yıl sonra bir kez daha hakim karşısına çıkan yargılanan sanık kız Ş.T., "Bir şey diyemiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti verdiği ara kararda sanık kız Ş.T.’nin ceza ehliyetinin olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek akıl sağlığı raporu aldırılmasına, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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