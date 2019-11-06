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Annesini öldüren sanığa, müebbet hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 13:10 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de annesi Gülfidan Gül'ü (72) 10 yerinden bıçaklayarak, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada verilen müebbet hapis cezası, akıl sağlığının yerinde olduğuna dair Adli Tıp Kurumu raporunun yetersiz olduğu gerekçesiyle bozulan Harun Gül (41), yeniden hakim karşısına çıktı.

Annesini öldüren sanığa, müebbet hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de annesi Gülfidan Gül'ü (72) 10 yerinden bıçaklayarak, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada verilen müebbet hapis cezası, akıl sağlığının yerinde olduğuna dair Adli Tıp Kurumu raporunun yetersiz olduğu gerekçesiyle bozulan Harun Gül (41), yeniden hakim karşısına çıktı. Yeni raporda da cezai ehliyeti tam çıkan Gül'e, yine aynı ceza verildi.
Olay, 4 Ekim 2017'de, merkez Kocasinan ilçesine bağlı Sancaktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen, işsiz Harun Gül, annesi Gülfidan Gül'ü evde çıkan tartışmada 10 yerinden bıçaklayarak, öldürdü. Tutuklanan ve Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan yargılanan Harun Gül, 18 Temmuz 2018'de, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun, akıl sağlığının yerinde olduğuna ilişkin raporu doğrultusunda müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Gül'e verilen ceza, Yargıtay tarafından Adli Tıp Kurumu raporunun yetersiz bulunduğu gerekçesiyle bozuldu.
CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI
Sanık Harun Gül, bozma kararı üzerine Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme Başkanı, İstanbul Adli Tıp Üst Kurulu’ndan gelen, sanık Gül’ün cezai ehliyetinin tam olduğuna dair raporu okuyarak dosyaya eklendiğini söyledi. Gül, savunmasında, "Annemi öldürdüm. Babam daha önce vefat etmişti. Babamı çok severdim; ama annemi pek sevmezdim. Sürekli her yaptığım işe karışırdı. İlaç tedavisi alıyorum. Dünyada sayılı 2-3 kişiden birisiyim. Rabbim beni affetsin. Söyleyeceklerim bu kadar. Pişmanım" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Harun Gül'e, 'üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası verdi.

FOTOĞRAFLI

Annesini öldüren sanığa, müebbet hapis cezası

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