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Annesini öldüren sanık için dördüncü kez rapor hazırlanacak

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 09:23 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde, annesi Emine Topal'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Tanju Topal'ın (32) cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için 4'üncü kez rapor alınacak.

Mehmen CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, annesi Emine Topal'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Tanju Topal'ın (32) cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için 4'üncü kez rapor alınacak.
Odunkapı Mahallesi’nde 2015 yılında meydana gelen olayda, daha önce uyuşturucu madde bağımlılığı tedavisi gören Tanju Topal, ekmek bıçağı ile annesi Emine Topal'ı, art arda bıçaklayarak, yaraladı. Hastaneye kaldırılan anne, kurtarılamadı.
Olaydan sonra kaçmaya çalışan Tanju Topal, kardeşi Onur Topal tarafından yakalanıp, etkisiz hale getirildi. Eve gelen polisler, Tanju Topal'ı gözaltına aldı. Tutuklanan Topal hakkında 'yakın akrabayı öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
HEYET, DURUŞMADA GÖZLEM YAPTI
İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Tanju Topal bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, babas Recep Topal ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Neslihan Ersoy Sevindik, salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, Adli Tıp Genel Kurulu tarafından hazırlanan ve sanığın olay tarihinde cezai ehliyetinin tam olduğu, akıl sağlığını etkileyecek hastalığının bulunmadığını belirten raporun mahkemeye ulaştığını söyledi.
Bunun üzerine söz alan baba Recep Topal, oğlunun tedavi edilmeden daha önceki raporlara bakılarak, söz kararın verildiğini öne sürüp, yeniden muayene talebinde bulundu. Sanık avukatı da müvekkilinin hastaneye sevk edilmesini istedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Neslihan Ersoy Sevindik ise sanık hakkında daha önce Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi ile Adli Tıp Kurumu Birinci Üst Kurulu tarafından cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde 2 rapor hazırlandığını bildirdi. Hakkında bugüne kadar verilmiş 3 rapor olan sanığın cezalandırılması gerektiğini söyledi.
Mahkeme heyeti, sanığı SEGBİS ekranı üzerinden gözlemlemeye karar verdi. Yapılan kısa gözlemin ardından da heyet sanığın anlamsız bakışlar sergilediği ve davranışlarının hayatın olağan akışına uygun olmadığı kanaatine vardı. Mahkeme heyeti, sanığın İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesi’ne sevk edilerek, yeniden rapor alınması için duruşmayı erteledi.

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