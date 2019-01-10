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Annesini öldüren sanıktan şikayetçi olmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.01.2019 14:14 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde, birlikte yaşadığı Bahriye Üngeç'i(32) tabancayla sırtından vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Murat Vardal'dan (34), Üngeç'in 18 yaşındaki kızı şikayetçi olmadı.

Annesini öldüren sanıktan şikayetçi olmadı

Mehmet CANDAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, birlikte yaşadığı Bahriye Üngeç'i(32) tabancayla sırtından vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Murat Vardal'dan (34), Üngeç'in 18 yaşındaki kızı şikayetçi olmadı. Genç kız, annesini öldüren sanıkla ilgili "Ağabey de derim, baba da derim. Bana çok iyiliği dokundu. Benim düğünümü de yaptı. Kendisinden şikayetçi değilim" dedi.
Olay, 2017 yılının Eylül ayında İkinci Kadriye Mahallesi 690 Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre; Murat Vardal ve Bahriye Üngeç, birlikte işlettikleri markette henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine de Murat Vardal, yanında taşıığı tabancayı çıkartarak, Üngeç'e ateş etti. Üngeç, sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Vardal ise otomobiline binerek kaçtı. Silah sesleri üzerine markete gelen çevre sakinleri, Üngeç'i kanlar içerisinde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Bahriye Üngeç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, Murat Vardal'ı yakalayarak, gözaltına aldı. Tutuklanan Vardal'ın yargılanmasına İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Murat Vardal ile Bahriye Üngeç'in yakınları ve taraf avukatları katıldı.
ANNESİNİ ÖLDÜREN SANIKTAN ŞİKAYETÇİ OLMADI
Duruşmada müşteki olarak ifadesi alınan Bahriye Üngeç'in kızı N.Ö., üvey babası Murat Vardal'dan şikayetçi olmadığını belirterek, "Annemi Murat Vardal'ın öldürdüğünü bana eşim anlattı. Eşim annemin öldürüldüğünü görmüş. Ben Murat Vardal'a ağabey de derim, baba da derim. Bana çok iyiliği dokundu. Benim düğünümü de yaptı. Kendisinden şikayetçi değilim" dedi.
SANIK: O BENİM ÇOCUKLUK AŞKIMDI
Sanık Murat Vardal ise tabancanın, doldur boşalt yaparken kazayla patladığını öne sürerek, "Benim eşimle kavga ettiğimi, sürekli tartıştığımı söyleyenler yalan söylüyor. Herkes doğruyu söylesin ki eşim mezarında rahat uyusun. O benim çocukluk aşkımdı" diye konuştu
Mahkeme heyeti, mağdur avukatlarının bilirkişi raporunu incelemesi için süre vererek duruşmayı erteledi.

FOTOĞRAFLI

Annesini öldüren sanıktan şikayetçi olmadı

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