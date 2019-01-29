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Annesini öldüren yeğeninin güvercin kulübesini ateşe verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 03:26 | Son Güncelleme

Adana’da bir genç dün gece tartıştığı babaannesini pompalı tüfekle öldürdü.

Adana’da bir genç dün gece tartıştığı babaannesini pompalı tüfekle öldürdü. Gencin amcası da yeğeninin güvercin kulübesini ateşe verdi.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi, 20021 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, O.K. (19) dün gece maddi sebepler yüzünden tartıştığı babaannesi N.K.’yi (71) pompalı tüfeğiyle vurarak öldürdü.
N.K.’nin olayın gerçekleştiği evinde bugün taziye çadırı kuruldu. Bir süre sonra yan taraftaki binanın damından dumanlar yükselmeye başladı. Katil zanlısı O.K.’nin güvercin beslediği kulübeden alevler çıktığını gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kulübenin olduğu binanın damına çıkarak yangına müdahale etti. Yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alınmasından sonra güvercin dolaplarını açan itfaiye ekipleri yaklaşık 10 güvercinin yanarak telef olduğunu belirledi. Yangının çıktığı binanın damında, küçük çaplı maddi hasar oluştu. Kulübeyi, O.K.’nin amcasının ateşe verdiği anlaşıldı.
Öte yandan, katil zanlısı O.K.’nin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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