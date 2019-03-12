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Annesini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 13:21 | Son Güncelleme

Kırşehir'de annesini boğarak öldürdükten sonra kaçtığı Ankara'da gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi

Kırşehir'de yaşayan annesini boğarak öldürdükten sonra Ankara'da gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Kırşehir'in Kaman ilçesinde 74 yaşındaki annesi Fikar Talu'yu boğarak öldürüp Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde toprağa gömdükten sonra kayıplara karışan M.T'nin (55) İstanbul'da olduğu tespit edildi.

Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a giden M.T'nin bir süre sonra Ankara'ya gelmek için otobüse bindiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Ankara girişindeki Akıncılar gişelerinde otobüsü durdurdu.

Otobüsteki yolcuları aşağıya indiren polislerin kendisini aradığını fark eden M.T, boş araziye doğru kaçmaya çalışırken yakalandı.

Emniyetteki sorgusunda annesini boğarak öldürdüğünü ve Karakeçili ilçesinde toprağa gömdüğünü itiraf eden M.T. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Olay

Kaman ilçesine bağlı Hamit köyünde yaşayan Fikar Talu'dan haber alamayan yeğeninin Kaman İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine köyde inceleme yapan ekipler, kadının en son oğlu M.T. ile bir araca binerek ayrıldığını tespit etmişti.

Ankara'da yaşayan M.T'nin buradan kiraladığı araçla köye geldiğini belirleyen ekipler, aracın ait olduğu şirkete ulaşarak GPS kayıtlarından aracın Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesi istikametine gittiği ve bir süre bölgede durduğu bilgisine ulaşmıştı.

Karakeçili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle bölgede yapılan araştırmada, Fikar Talu'nun cesedi Karakeçili-Kırıkkale karayolu üzerindeki Çevlik mevkisinde toprağa gölümü vaziyette bulunmuştu.

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