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Annesini öldürmekten aranan şüpheli Akseki'de yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.01.2019 12:07 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde, devriye görevi yapan jandarma, Eskişehir'de annesini öldürdüğü gerekçesiyle aranan Murat Pullukçu'yu (37) yakaladı.

Annesini öldürmekten aranan şüpheli Akseki'de yakalandı

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Akseki ilçesinde, devriye görevi yapan jandarma, Eskişehir'de annesini öldürdüğü gerekçesiyle aranan Murat Pullukçu'yu (37) yakaladı.
Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Taşlıca Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye görevi yaptıkları Manavgat Karayolu'nda, bir kişiyi şüphe üzerine durdurdu. Şüpheli kimliğini soran jandarma ekibine herhangi bir kimlik belgesi gösteremedi. Bunun üzerine GBT sorgulaması yapılan şüphelinin, Eskişehir'de yaşarken annesini öldürdüğü iddiasıyla hakkında arama kararı çıkartılan Murat Pullukçu olduğu belirlendi. Pallukçu, Eskişehir 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce verilen tutuklamaya yönelik arama kararı doğrultusunda çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Alanya Cezaevi'ne konuldu.

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