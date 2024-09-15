İstanbul'da anne katiline linç girişimi! Günlerce cansız bedeniyle aynı evde yaşadı: "Boğuldu süsü vermeye çalışmış"

Beyoğlu'nda işlenen anne cinayetinin detayları kan dondurdu. 22 yaşındaki Ercan Yıldız, annesi Aysel Yıldız'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra cansız bedeniyle 2 gün yaşadı. Mahalle sakinleri olayın ardından diken üstünde. Mahalledeki gerginlik linç girişimiyle tavan yaptı.

2 GÜN İŞE GİTMEYİNCE KOMŞULARI ŞÜPHELENDİ

Olay, 11 Eylül Çarşamba günü Fetihtepe Mahallesi Okçular Yolu Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 1’inci katındaki dairede meydana geldi. İddialara göre, oğlu Ercan Yıldız (22) ile beraber yaşayan Aysel Yıldız 2 gündür işe gitmeyince yakınları ve komşuları sabah saatlerinde eve geldi.

EVE GİRİLDİĞİNDE YERDE HAREKETSİZ YATAN BEDENİ BULUNDU

Kapıyı açan Ercan Yıldız, annesinin içeride olduğunu söyledi. Ancak anneden ses çıkmayınca olay yerine polis ekibi çağrıldı. Eve giren ekipler, annenin yerde hareketsiz yattığını gördü.

MAHALLELİ LİNÇ ETMEYE ÇALIŞTI

Yapılan incelemede Aysel Yıldız’ın bıçaklanarak öldürüldüğü ve yüzünde yastık olduğu tespit edildi. Mahalle sakinleri tarafından linç edilmeye çalışılan Ercan Yıldız, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"ANNESİNİ ÖLDÜRMÜŞ 2 GÜN BERABER YAŞAMIŞ"

Mahalle sakini İlhan Ataç yaşananları şöyle anlattı:

“Burada 22-23 yaşlarında madde bağımlısı bir genç vardı. Annesini evde ölü buldular. 2-3 gün olduğu söyleniyor. Çocuk bıçaklamış, daha sonra ağzına yastık koymuş. Bu çocuk daha önce de mahallede yabancı madde kullanıyordu. Mahallede bağırıyor, çocuklar korkuyordu.

MAHALLELİ DİKEN ÜSTÜNDE

Bu çocuklar böyle değildi. Burada bunun gibi çocuklar var. Böyle olayların yaşanmasından korkuyoruz. Çocuk burada annesiyle beraber yaşıyor. O gece de komşulardan görenler olmuş. Annesi işe gitmeyince şüphelenmişler. ‘Annen nerede’ diye sormuşlar. Daha sonra annesini görünce polise haber vermişler. Adli Tıp'tan geldiler. İnceleme yaptılar. Sonra cenazeyi kaldırdılar. Çocuğu da götürdüler.

"BOĞULDU SÜSÜ VERMEYE ÇALIŞMIŞ"

Annesini bıçakladıktan sonra ağzına yastık bastırtmış. Daha sonra da kanları silmiş. Boğuldu süsü vermeye çalışmış."

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır