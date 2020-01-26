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Annesini öldürüp, intihar eden Metehan tedaviyi reddetmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 14:13 | Son Güncelleme

İZMİR'in Menderes ilçesinde annesi Aynur Erke'yi (50) öldürdükten sonra aynı pompalı tüfekle intihar eden Metehan Erke'nin (19) psikolojik sorunları nedeniyle bir süre İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördüğü, iki ay önce taburcu edilmesinin ardından doktorların tedaviye Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde yatırılarak devam edilmesini önermesine rağmen kabul etmediği öğrenildi.

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menderes ilçesinde annesi Aynur Erke'yi (50) öldürdükten sonra aynı pompalı tüfekle intihar eden Metehan Erke'nin (19) psikolojik sorunları nedeniyle bir süre İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördüğü, iki ay önce taburcu edilmesinin ardından doktorların tedaviye Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde yatırılarak devam edilmesini önermesine rağmen kabul etmediği öğrenildi.
Menderes'te yaşayan Metehan Erke, annesi Aynur Erke ile dün akşam saatlerinde halası F.Y.'nin evine ziyarete gitti. Burada, Metehan Erke ile annesi Aynur Erke arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından anne- oğul, bugün saat 03.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, 7004 Sokak'taki evlerine döndü. Tartışma burada da devam etti. Tartışmanın uzaması üzerine sinirlenen Metahan Erke, evdeki pompalı tüfekle annesini vurdu. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla kanlar içinde kalan Aynur Erke, olay yerinde yaşamını yitirdi. Bu defa elindeki tüfeği kendisine doğrultan Metehan Erke, bir kez daha tetiğe dokunarak, intihar etti. Kendisini ziyaretten dönen anne- oğulun evlerine ulaşıp, ulaşmadığını merak edip arayan F.Y. telefonlarına cevap alamayınca, merak edip, yengesinin evine geldi. Aralık olan kapıdan içeri giren F.Y., yengesi ve yeğenini kanlar içinde bulup, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri de Aynur ve Metehan Erke’nin yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Aynur ve Metahan Erke'nin cesetleri otopsi için İzmir Adil Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
'İKİ AY ÖNCE TABURCU OLMUŞ'
İki yıl önce babasını kanserden kaybeden ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu da iddia edilen Metehan Erke'nin, psikolojik sorunlarının da bulunduğu ileri sürüldü. Bu konuda birçok kez yardım alan Erke'nin son olarak, İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüp 2 ay önce taburcu olduğu belirtilirken, annesi Aynur Erke ile sık sık tartıştığı ve ikili arasında daha önce bu tarz kavgaların çokça yaşandığı öğrenildi. Doktorların, Metehan Erke'nin tedavisine Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavisini önerdiği fakat anne Aynur Erke'nin, oğlunu hastaneye yatmaya ikna edemediği de belirtildi. Anne ve oğlunun bu nedenle de zaman zaman tartışma yaşadığı kaydedildi.

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