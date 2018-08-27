Annesini öldürüp, intihar etmiş

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da evlerinde ölü bulunan Doktor Gülşen Eken Bulut (58) ile oğlu Uğur Bulut'un (17) cenazesi, morgdan alınarak toprağa verilmek üzere Serik'e götürüldü. Uğur Bulut'un, annesini öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi. Olay, Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi 302 Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. Manavgat'ta bir diyaliz merkezinde sorumlu hekim olarak çalışan Gülşen Bulut ile oğlu lise öğrencisi Uğur Bulut, hafta sonunu geçirmek için yazlık olarak kullandıkları eve geldi. Akşam saatlerinde eşini ve oğlunu telefonla arayan mali müşavir Mehmet Bulut, ulaşamayınca komşularını arayarak durumu anlatıp yardım istedi. Açık pencereden içeri giren komşular, bir odada Gülşen Bulut'u, bir başka odada ise Uğur Bulut'u kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Gülşen Bulut ile oğlu Uğur'un yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemede, Gülşen Bulut'un vücuduna 3 el ateş edildi, Uğur Bulut'un ise başından vurulduğu saptandı. Anne ile oğlunun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. ANNESİNİ VURUP İNTİHAR ETMİŞ Yapılan otopside, Uğur Bulut'un annesini 3 el ateş ederek öldürdükten sonra aynı tüfekle intihar ettiği tespit edildi. Olay sırasında, ailenin diğer oğlu Ozan Bulut'un evde olmadığı belirtildi. Anne ve oğlunun cenazeleri, otopsinin ardından yakınları tarafından morgtan alınarak toprağa verilmek üzere Serik'e götürüldü. Annesini ve kardeşini kaybeden Ozan Bulut'un hayli üzgün olduğu görüldü.

