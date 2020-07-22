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  4. Annesini pompalı tüfekle öldürdü! Sebebi şoke etti

Annesini pompalı tüfekle öldürdü! Sebebi şoke etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2020 11:06 | Son Güncelleme

Antalya'da 35 yaşındaki Berk Karan, annesi Seher Fak'ı pompalı tüfekle öldürdükten sonra polise teslim oldu. Emniyetteki ifadesinde Kanan, "Ben İstanbul'da yaşamak istiyordum, o ise Antalya'da. Bu yüzden tartışma çıktı. Ben de öldürdüm" dedi.

Annesini pompalı tüfekle öldürdü! Sebebi şoke etti

Dün sabah saatlerinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelen Berk Karan, annesi Seher Fak'ı pompalı tüfekle öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'nde bulunan eve giren polis, Seher Fak'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Seher Fak'ın cesedi, polisin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Burada yapılan işlemlerin ardından Fak'ın cenazesi akşam saatlerinden alınarak toprağa verildi.

'BEN İSTANBUL'DA YAŞAMAK İSTİYORDUM, O İSE ANTALYA'DA'

İfade alma işlemi tamamlanan Berk Karan, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Polise verdiği ifadesinde annesiyle sürekli fikir ayrılığı yaşadıklarını anlatan Karan, Antalya'ya alışamadığını, İstanbul'a taşınmayı teklif ettiği annesinin olumsuz yanıtı üzerine aralarında çıkan tartışma sonucu pompalı tüfekle vurup, öldürdüğünü söyledi. Karan, "Ben İstanbul'da yaşamak istiyordum, o ise Antalya'da. Bu yüzden tartışma çıktı. Ben de öldürdüm" dedi.

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Kaynak: DHA


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