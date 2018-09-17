Annesini Savaşta Kaybeden Afgan Çocuk Barış İçin Yürüyor

Annesini savaş nedeniyle kaybettikten sonra barış hareketine katılan 10 yaşındaki Afgan çocuk Hikmetullah, şiddete son verilmesi çağrısıyla Haziran ayından bu yana yüzlerce kilometre yol kat etti.

Amerika’nın Sesi’ne konuşan Hikmetullah, annesinin, evlerini hedef alan topçu ateşinde hayatını kaybettiğini ve başka çocukların da annelerinin öldüğüne tanık olmaması için barış hareketine katıldığını söyledi. Afganistan’ın güneydoğusundaki Gazni vilayetinde başlayan barış yürüyüşüne babasıyla birlikte katılan ve Afganistan’da savaşan tüm tarafları barış yapmaya çağıran Hikmetullah, artık okula geri dönmek istediğini de vurguluyor.

Hareketin Kabil’e ulaşmasından sonra babasının memleketleri Gazni’ye geri döndüğünü, ancak kendisinin, ülkenin kuzeyine ilerleyen barış grubunda kalmaya karar verdiğini söyleyen Hikmetullah’a yüzlerce kilometrelik yolda aralarına katılan sokak köpeği Sarana da eşlik ediyor.

Barış hareketi, acil olarak ateşkes ilan edilmesini ve Afgan hükümetiyle Taleban arasında barış sürecinin başlatılmasını talep ediyor.