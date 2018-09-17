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Annesini Savaşta Kaybeden Afgan Çocuk Barış İçin Yürüyor

17.09.2018 19:14 | Son Güncelleme

Annesini savaş nedeniyle kaybettikten sonra barış hareketine katılan 10 yaşındaki Afgan çocuk Hikmetullah, şiddete son verilmesi çağrısıyla Haziran ayından bu yana yüzlerce kilometre yol kat etti

Annesini Savaşta Kaybeden Afgan Çocuk Barış İçin Yürüyor

Annesini savaş nedeniyle kaybettikten sonra barış hareketine katılan 10 yaşındaki Afgan çocuk Hikmetullah, şiddete son verilmesi çağrısıyla Haziran ayından bu yana yüzlerce kilometre yol kat etti.

Amerika’nın Sesi’ne konuşan Hikmetullah, annesinin, evlerini hedef alan topçu ateşinde hayatını kaybettiğini ve başka çocukların da annelerinin öldüğüne tanık olmaması için barış hareketine katıldığını söyledi. Afganistan’ın güneydoğusundaki Gazni vilayetinde başlayan barış yürüyüşüne babasıyla birlikte katılan ve Afganistan’da savaşan tüm tarafları barış yapmaya çağıran Hikmetullah, artık okula geri dönmek istediğini de vurguluyor.

Hareketin Kabil’e ulaşmasından sonra babasının memleketleri Gazni’ye geri döndüğünü, ancak kendisinin, ülkenin kuzeyine ilerleyen barış grubunda kalmaya karar verdiğini söyleyen Hikmetullah’a yüzlerce kilometrelik yolda aralarına katılan sokak köpeği Sarana da eşlik ediyor.

Barış hareketi, acil olarak ateşkes ilan edilmesini ve Afgan hükümetiyle Taleban arasında barış sürecinin başlatılmasını talep ediyor.

Temmuz ayında Kabil’deki Pakistan Büyükelçiliği önünde birkaç gün oturma eylemi yapan grup, Pakistan’ın Taleban’a verdiği desteği sona erdirmesini istiyor. Grup, Taleban destekçilerine yönelik protestoların bir parçası olarak Temmuz’da Birleşmiş Milletler’e üzerinde kan lekeleri olan bir mektup da gönderdi.

Öte yandan Taleban, barış hareketinin, kontrolu altındaki bölgelere girmemesi, bunun yerine protestoları Afgan ya da NATO üsleri yakınlarında yapması için Nisan ayında bir uyarı yayınladı. Taleban ayrıca barış hareketinin bir Amerikan projesi olduğunu iddia ediyor. Ancak barış hareketi bu iddiaları reddediyor ve “Taleban’ın hareketimizin bir Amerikan projesi olduğunu kanıtlaması durumunda yargılanmaya hazırız,” diyor. Taleban, Afgan hükümetiyle barış görüşmeleri yapmayı reddediyor ve sadece Amerika’yı muhatap alacağı konusunda ısrarcı davranıyor. Amerika’ysa Taleban’la görüşme yapma olasılığını reddetmese de görüşmelerin Afgan hükümeti liderliğinde yürütülmesi gerektiğini kaydediyor.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı’nın Güney ve Orta Asya’dan sorumlu bakan yardımcısı Alice Wells liderliğindeki Amerikan heyetinin Temmuz ayında Taleban temsilcileriyle Katar’da ön görüşmelerde bulunduğu bildiriliyor. Associated Press haber ajansına konuşan ve kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir Taleban yetkilisi, tarafların bu ay yeniden bir araya geleceğini, Katar’ın başkenti Doha’da görüşmek için Amerika’nın tarih belirlemesini beklediklerini söyledi. Amerika’ysa Taleban’la görüşme yapıldığını ne doğruladı ne de yalanladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Alice Wells, bu konuda, “Uluslararası toplum, Taleban liderlerinin Afgan hükümetiyle temas kurması gerektiği konusunda görüş birliği içinde. Bu demek değildir ki Taleban bizimle iletişim içinde olmamalıdır ya da Amerika, barış sürecini desteklemek amacıyla Taleban’la görüşmemelidir. Ancak bu görüşmelerin tarafları Taleban ve Afgan hükümeti olmalıdır,” şeklinde konuştu.

Taleban’ın görüşmede bulunmayı kabul edip etmeyeceği henüz bilinmiyor. Ancak Hikmetullah ve barış arayışı içindeki dostları, barışa olan bağlılıklarını sürdürüyor.

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