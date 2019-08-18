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Annesini silahla vuran zanlı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 09:52 | Son Güncelleme

Adana’da yaralama ve zarar verme suçundan 3 yıl 3 ay 10 gün hapis cezasıyla aranırken annesini tabancayla vurduğu öne sürülen zanlı tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, olay 25 Temmuz Perşembe günü merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi 63010 Sokak’ta meydana geldi.

Adana’da yaralama ve zarar verme suçundan 3 yıl 3 ay 10 gün hapis cezasıyla aranırken annesini tabancayla vurduğu öne sürülen zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, olay 25 Temmuz Perşembe günü merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi 63010 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Ömer B., para vermeyen annesi Arzu K. (38) ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesiyle Ömer B. annesi Arzu K.’ye tabancayla ateş iki el ateş etti. Bu arada diğer odada bulunan Ömer B.’nin üvey babası hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekiplerin geldiği sırada Ömer B., motosikletine binerek olay yerinden kaçtı.
Sağlık ekipleri yaralı kadını Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Olayın hemen ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada şahsın 3 yıl 3 ay 10 gün mala zarar verme ve yaralama olayından kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Ayrıca zanlının 30’a yakın suç kaydının olduğu belirlendi. Bu arada anne Arzu K. ile yapılan ilk görüşmede kendisini oğlunun vurduğunu söylerken üvey baba da çıkan tartışmada eşinin "oğlum yapma" diye bağırdığını söylediği öğrenildi.
Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaptıkları bir baskında 100. Yıl Mahallesi’nde zanlıyı yakaladı. Şüpheli alınan ilk ifadesinde annesini vurmadığını ileri sürdü. Daha sonra anne ile yapılan görüşmede de anne intihar girişiminde bulunduğunu oğlunun kendisini vurmadığını öne sürdü.
İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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