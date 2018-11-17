HABER

Annesini sırtından ve kafasından bıçaklayan kadın intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 17.11.2018 21:20 | Son Güncelleme

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, annesi Kadriye Ç.'yi sırtından ve kafasından bıçaklayarak ağır yaralayan Selma Ç. (35), evinin bulunduğu 6 katlı apartmanın çatısından kendisini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi.

Annesini sırtından ve kafasından bıçaklayan kadın intihar etti

Psikolojik sorunları olduğu ve tedavi gördüğü iddia edilen Selma Ç., geçen Perşembe Goncalar Mahallesi'ndeki evlerinde annesi Kadriye Ç.'yi sırtından ve kafasından bıçakladı. 4 bıçak darbesi alan Kadriye Ç., kanlar içerisinde yere yığıldı. Ağır yaralanan Kadriye Ç., komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Eve gelen polis ekipleri, Selma Ç.'yi gözaltına aldı.

EVE GELİP İNTİHAR ETTİ

Polis merkezindeki işlemlerden sonra serbest bırakılan Selma Ç., saat 02.30 sıralarında, evinin bulunduğu 6 katlı apartmanın çatısına çıkarak, kendisini boşluğa bıraktı. Komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Selma Ç.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kızı tarafından bıçaklanan Kadriye Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili araştırmasının sürdüğü bildirildi.

(DHA)

Aylık kazancı dudak uçuklatıyor! O sosyal medyanın en nefret edilen kullanıcısıAylık kazancı dudak uçuklatıyor! O sosyal medyanın en nefret edilen kullanıcısı
Muş'ta, 'çığ' düşünce mahsur kalan 11 kişi kurtarıldıMuş'ta, 'çığ' düşünce mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı
Bariyerin ok gibi saplandığı otomobilin sürücüsü yaralandıBariyerin ok gibi saplandığı otomobilin sürücüsü yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir cinayet anne cinayeti intihar

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Trump'tan 'Fethullah Gülen' açıklaması

ABD Başkanı Trump'tan 'Fethullah Gülen' açıklaması

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Gelin adayı Hanife pompacı oldu!

Gelin adayı Hanife pompacı oldu!

Müslüm Gürses'in kardeşini babası mı öldürdü?

Müslüm Gürses'in kardeşini babası mı öldürdü?

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölümle burun buruna geldi! İşte o an

Ölümle burun buruna geldi! İşte o an

Emekli öğretmenin 258 bin lirasını dolandıran öğretmen çıktı

Emekli öğretmenin 258 bin lirasını dolandıran öğretmen çıktı

Suriyeli Luceyn savaşın izlerinden kurtuluyor

Suriyeli Luceyn savaşın izlerinden kurtuluyor

15 yaşındaki kızla arabada zorla cinsel ilişkiye girdi!

15 yaşındaki kızla arabada zorla cinsel ilişkiye girdi!

İki aile arasında kavga! Başından vuruldu

İki aile arasında kavga! Başından vuruldu

Trafik kazasında yaralanan üniversite öğrencisinden üzücü haber

Trafik kazasında yaralanan üniversite öğrencisinden üzücü haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.