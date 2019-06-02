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Annesini trafik müdürüne şikayet etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 19:12 | Son Güncelleme

Türkiye’nin birçok ilinden vatandaşlar 9 günlük bayram tatili için Muğla’ya akın ederken, trafik uygulamasında ailesinin hatalı sürüşüne not vermesi için karne verilen çocuk annesini elma çöpünü araçtan attığı için şikayet etti.Muğla’nın en önemli geçiş noktalarından birisi olan Gökova Körfezi Sakartepe rampası inişinde İl Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri ortak uygulama gerçekleştirdi.

Türkiye’nin birçok ilinden vatandaşlar 9 günlük bayram tatili için Muğla’ya akın ederken, trafik uygulamasında ailesinin hatalı sürüşüne not vermesi için karne verilen çocuk annesini elma çöpünü araçtan attığı için şikayet etti.
Muğla’nın en önemli geçiş noktalarından birisi olan Gökova Körfezi Sakartepe rampası inişinde İl Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri ortak uygulama gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri radar uygulaması yaparken, emniyet trafik ekipleri de drone ile uygulama gerçekleştirdi. Muğla Valisi Esengül Civelek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya’nın katıldığı uygulamada Marmaris, Seydikemer, Fethiye, Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerine tatile gelen sürücüler uyarılırken, çocuklara da tişört, düdük, şapka ve ailelerinin yolculuk esnasında trafik kuralları ile ilgili not verecekleri karne dağıtıldı. Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Bölge Trafik Müdürü Raşit Tosun, tatile giden bir ailenin çocuklarına karne vererek uyarılarda bulundu. Tosun, “Genç arkadaşlarım bu bayram trafik polisi sizsiniz. O yüzden ben size birer tane karne veriyorum. Babanız emniyet kemerini takmazsa, yolda giderken cep telefonu ile konuşursa, dışarıya çöp atarsa, yayalara yol vermezse hemen düdüklerden alıyorsunuz çalıyorsunuz” dedi.

“Annem elmayı dışarı attı”
Trafik Şube Müdürünün bu uyarısının ardandan arka koltukta oturan çocuk annesini polise şikâyet etti. Çocuk, “Annem zaten elmasını dışarı attı” dedi.
Anne ise uygulamanın başarılı olduğunu belirterek, “Bence çok başarılı. Gördüğünüz gibi çocuktan al haberi şeklinde. Hemen sen öyle yapmadın, bak polis amca şey yaptı deyip sonra sözünü dinliyorsun gerçekten” dedi.

Annesini trafik müdürüne şikayet etti

Annesini trafik müdürüne şikayet etti

Annesini trafik müdürüne şikayet etti

Annesini trafik müdürüne şikayet etti

Annesini trafik müdürüne şikayet etti

Annesini trafik müdürüne şikayet etti

Annesini trafik müdürüne şikayet etti

Annesini trafik müdürüne şikayet etti

Annesini trafik müdürüne şikayet etti

Annesini trafik müdürüne şikayet etti

Annesini trafik müdürüne şikayet etti

Annesini trafik müdürüne şikayet etti

Annesini trafik müdürüne şikayet etti

Annesini trafik müdürüne şikayet etti

Annesini trafik müdürüne şikayet etti

Annesini trafik müdürüne şikayet etti

Annesini trafik müdürüne şikayet etti

Annesini trafik müdürüne şikayet etti

Annesini trafik müdürüne şikayet etti
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