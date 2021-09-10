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  4. Annesini uykusunda feci şekilde öldürmüştü! Son sözü bu oldu

Annesini uykusunda feci şekilde öldürmüştü! Son sözü bu oldu

10.09.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi’de annesini defalarca bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık Cem Bayır, yargılandığı davada ‘üst soydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın mahkemedeki son sözü ''İnsafınıza kalmıştır'' oldu.

Annesini uykusunda feci şekilde öldürmüştü! Son sözü bu oldu

Sultangazi’de 28 Ağustos 2020 tarihinde annesi Hediye Bayır’ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Cem Bayır’ın davası karara bağlandı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık Cem Bayır ile avukatı hazır bulundu.

Mahkeme başkanı davanın karara bağlanacağını belirterek, sanığa son sözünü sordu. Son sözü sorulan tutuklu sanık Cem Bayır, “İnsafınıza kalmıştır” diye konuştu.
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Cem Bayır’ı ‘üst soydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan, takdir indirimi uygulayarak, müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Cem Bayır’ın ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek akrabayı kasten öldürmek’ suçundan cezalandırılması talep edilmişti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Sultangazi
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