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Annesini ve ağabeyini vahşice öldürmüştü! Skandal savunma: Erkekliğime laf ediyorlardı

17.09.2021 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüpsultan’da annesi ve ağabeyini defalarca bıçaklayarak öldüren sanık, hakim karşısına çıktı. Annesinin kendisini akıl hastanesine yatırmak istediğini söyleyen sanık savunmasında, “Deli olduğumdan söz edip, erkekliğime laf ediyorlardı. Allah’a şükür ben son derece sağlıklı bir insanım. Rabbime hamd olsun. Kendi hayatlarının kötü olmasından beni sorumlu tutuyorlardı” dedi. Sanık ayrıca ağabeyinin kendi için, "Bu eşek bizim yükümüzü çekemiyor, ona korona bulaştıralım." dediğini iddia etti.

Annesini ve ağabeyini vahşice öldürmüştü! Skandal savunma: Erkekliğime laf ediyorlardı

Eyüpsultan’da annesi Şükran Biroğlu ile ağabeyi Mesut Biroğlu’nu defalarca bıçaklayarak öldüren sanık Uğur Biroğlu, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Uğur Biroğlu, müştekiler Gülşah Aktaş ve Hayriye Demir ile taraf avukatları hazır bulundu.

"BEN SON DERECE SAĞLIKLI BİR İNSANIM"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Uğur Biroğlu, maktul Şükran Biroğlu ve Mesut Biroğlu ile aynı evde yaşadıklarını belirterek, “Babam yaklaşık 8-9 yıl önce vefat etti. Babam vefat ettikten sonra annem Şükran Biroğlu ile ağabeyim Mesut Biroğlu bana psikolojik baskı uygulamaya başladılar. Babam ölmeden önce uyuşturucu madde kullanırdım ancak daha sonra bıraktım. Annem, kardeşlerimden de imza alarak beni akıl hastanesine yatırmak istiyordu. Beni kafalarından toplum dışına itmek ve sağlıksız göstermeyi düşünüyorlardı. Deli olduğumdan söz edip, erkekliğime laf ediyorlardı. Allah’a şükür ben son derece sağlıklı bir insanım. Rabbime hamd olsun. Kendi hayatlarının kötü olmasından beni sorumlu tutuyorlardı” ifadelerini kullandı.

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"ONA KORONA BULAŞTIRALIM"

2009-2010 yılları arasında özel bir hastanede yatarak psikolojik tedavi gördüğünü söyleyen sanık Biroğlu, ‘’Ne tür bir tanı konduğunu bilmiyorum, daha sonra beni eve gönderdiler. Olay günü elimi yüzümü yıkarken klozette sigara kağıdına sarılmış uyuşturucu madde vardı. Bu maddenin kime ait olduğunu anneme sorunca annem bana ‘senden başka uyuşturucu içen mi var’ dedi. Bu konuşma sırasında ağabeyim ile annem üzerime yürüdü. Ağabeyim Mesut ‘bu eşek bizim yükümüzü çekemiyor, ona korona bulaştıralım’ şeklinde söylemlerde bulundu. Bu sırada bende film koptu. Mutfağa gittim ve 2 adet bıçak aldım. Gerisini hatırlamıyorum” şeklinde konuştu.

"SAVUNMALAR GERÇEK DEĞİL"

Müşteki Hayriye Demir ise beyanında sanık Uğur Biroğlu’nun uyuşturucu madde yüzünden birkaç kez tedavi gördüğünü söyleyerek, ‘’Uyuşturucu madde kullandığı zaman kendini kaybediyordu. Annem kendisini hiç harçlıksız bırakmıyordu. Sanığın savunmaları gerçeği yansıtmamaktadır’’ diye konuştu.

Salonda bulunan diğer müşteki Gülşah Aktaş ise, sanığın gerekli cezayı almasını talep etti.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın öncesinde tedavi gördüğü hastanelere müzekkere yazılarak hastane raporlarının istenmesine karar verdi. Heyet ayrıca, sanık Biroğlu’nun cezai ehliyetinin olup olmadığına dair Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasına hükmetti. Mahkeme, sanık Uğur Biroğlu’nun tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Biroğlu’nun ‘canavarca hisle alt veya üst soya karşı kasten öldürme’ suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesi talep edildi. (İHA)

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