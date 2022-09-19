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Annesini ve babasını 5 yıldızlı otelde çekiçle öldürmüştü... Kan donduran cinayet itirafı! 'Çocukluktan beri hayalimdi'

19.09.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Dmitry Stepanov, babasını ve annesini çekiçle öldürüp kaçtı. Dmitry Stepanov, olaydan hemen sonra ‘cinayet itirafı’ adlı bir video yayınladı. Stepanov videoda, “Benim çocukluktan bu yana hayalim babamı öldürmekti, sonunda hayalim gerçekleşti. Ben hayatımda bir çocuğa bile ses yükseltmedim. Ben çok kötü biriyim ama ben doğru yaptığımı düşünüyorum. Babamı öldürdüğüm için pişman değilim” ifadelerini kullandı. İşte olayın detayları...

Kan donduran olay, dün Çolaklı turizm bölgesinde 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ihbar üzerine otele gelen sağlık ekipleri Rus uyruklu Pavel Stepanov (62) isimli şahsın çekiçle darp edilerek yaşamını yitirdiğini, eşi Tatıana Stepanov'un (64) ise ağır yaralı olduğunu belirledi.

Olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu, jandarmanın dedektifleri JASAT ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede, aynı odada konaklayan ve psikolojik sorunları olduğu bildirilen Dmitry Stepanov’un çekiçle başlarına vurarak babasını öldürdüğü, annesini ise ağır yaraladığı belirlendi.

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ÖZEL EKİP KURULDU

Öte yandan, olay sonrasında kaçan Dmitry Stepanov'un yakalanması amacıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından özel ekip oluşturuldu.

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ANNESİ DE ÖLDÜ

Ağır yaralı olarak getirildiği hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Tatiana Stepanov da doktorların tüm çabasına rağmen dün gece yaşamını yitirdi.

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“ÇOCUKLUKTAN BU YANA HAYALİMDİ”

Cinayeti gerçekleştirdiği günün akşamında sonra sosyal medyada bir paylaşım sitesinde ‘cinayet itirafı’ başlıklı video yayınlayan Stepanov, şunları söyledi:

“Bugün babamı öldürdüm. Sebebi; o bana çocukluğumda eziyet ederdi ve şiddet uygulardı. Babam amcamın yanında benim kemiklerimi kırdı. 2005 yılında kulağımı patlattı. Onu arkadaşımız Tatyana da gördü. Beni ruh hastaları hastanesine gönderdiler. Her şey babaannemin dediklerinden sonra başladı. O bana ‘sen hep kötü şeyleri üstüne çekiyorsun, onu senden çıkaracağız’ derdi ve bakın sonunda çıktı. Ben şimdi Türkiye'deyim ama Rusya'ya dönmeye korkuyorum. Beni ruh hastalıkları hastanesine gönderirler ve orada suçlarlar. Bana yardımcı olmanızı rica ediyorum çünkü ne yapacağımı bilemiyorum. Benim çocukluktan bu yana hayalim babamı öldürmekti, sonunda hayalim gerçekleşti. Ben hayatımda bir çocuğa bile ses yükseltmedim. Ben çok kötü biriyim ama ben doğru yaptığımı düşünüyorum. Babamı öldürdüğümden dolayı pişman değilim.”

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ÖZEL EKİP TELEFON SİNYALİNDEN YAKALADI

Olay sonrası Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, jandarma dedektifleri JASAT bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Otelden ayrılan Stepanov’un Çolaklı Mahallesi’nden Manavgat ilçe merkezine geldiğini tespit eden ekipler, videonun ırmak kenarındaki bir işletmede çektiğini, hemen oradan da Antalya Caddesi’ne çıktığını ve buradan otobüse binerek Antalya şehir merkezine hareket ettiğini tespit etti. Özel ekip, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve JASAT timleriyle irtibata geçerek operasyon düğmesine bastı. Otobüsten Çallı bölgesinde inen Stepanov’un telefon sinyalini takibe alan ekipler, şüpheliyi Kepez İlçesi Dokuma bölgesinde sokakta yürürken yakaladı.

JASAT ekipleri tarafından Çolaklı Jandarma Karakolluğuna getirilen Stepanov’un, işlemlerinin ardından adliye sevk edilmesi bekleniyor.

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7 YIL ÖNCE YAKIN ARKADAŞININ BAŞINA DA ÇEKİÇLE VURMUŞ

Öte yandan Stephanov’un 2015 yılında Rusya’da yakın bir arkadaşının başına da çekiçle vurarak ağır yaraladığı, uyuşturucu madde kullanımından da 5 yıl tedavi gördüğü ortaya çıktı.

İHA

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