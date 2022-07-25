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Annesini yemek yaparken vurdu, oturma odasına geçip... Dehşete düşüren olayda 20 yaşındaki gençle ilgili çarpıcı detay

25.07.2022 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da bir evde kan donduran bir olay meydana geldi. 20 yaşındaki genç, annesini yemek yaparken sırtından silahla vurarak yaraladı. Ardından genç, silahı kafasına dayayıp kendini de vurdu. Ağır yaralanan anne ve oğlu hastanede tedavi altına alındı. Öte yandan dehşete düşüren olayda 20 yaşındaki gençle alakalı dikkat çeken detaylar da öğrenildi. İşte aile faciasının tüm ayrıntıları...

Annesini yemek yaparken vurdu, oturma odasına geçip... Dehşete düşüren olayda 20 yaşındaki gençle ilgili çarpıcı detay

Her detayı korkunç olan olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi Fırat Bulvarı’nda bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 yaşındaki Ömer Ş. annesi 46 yaşındaki Sabiha Ş.’yi evde yemek yaparken sırtından silahla vurdu. Bir dehşet de bunun hemen ardından yaşandı. Panikle oturma odasına koşan genç, ardından silahı kafasına dayayarak ateşledi. Olaya şahit olan evdeki gencin kız kardeşi durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

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HAYATİ TEHLİKELERİ SÜRÜYOR

Olay yerine gelen sağlık çalışanları, anne ve oğlunu ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Anne ve oğlunun hayati tehlikesi devam ederken, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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FEN LİSESİ MEZUNU VE MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ömer Ş.’nin Fen Lisesi mezunu olduğu ve İstanbul’da mühendislik fakültesinde okuduğu öğrenildi. (İHA)

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