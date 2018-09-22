Annesinin 12 Eylül anılarıyla çektiği 2 filmle 13 ödül kazandı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)- 12 Eylül darbesi sırasında annesi Naciye Çokbilir'in yaşadıklarını anlattığı kısa metrajlı 'Nar Zamanı' ve 'Kar Zamanı' ile 13 ödül kazanan yönetmen Cevahir Çokbilir (30), başrolerinde annesinin oynadığı filmleri şimdi uzun metrajlı bir filmle tamamlamak istiyor.

Radyo, televizyon ve sinema bölümünden mezun olduktan sinema serüvenine 2012 yılında çektiği 'Maşuk' adlı belgesel filmle başlayan yönetmen Cevahir Çokbilir, ikinci sinema deneyimi olan kısa metrajlı 'Nar Zamanı'nı 2014 yılında çekti. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Film Tasarımı Bölümü'nde de yüksek lisansını tamamlayan Çokbilir, filmde 12 Eylül 1980 darbesinde annesi Naciye Çokbilir'in yaşadıklarını hikaye edindi. Filmin başrolünde de annesini oynatan Cevahir Çokbilir, bu yıl ise devam filmi kısa metrajlı 'Kar Zamanı'nı çekti. Haziran ayından itibaren ulusal ve uluslararası festivallerde gösterimi yapılan Kar Zamanı, ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen Independent Short Awards'da 5, Polonya'da yapılan European Cinematography Awards'da 'En İyi Avrupa Filmi Ödülü' olmak üzere toplam 6 ödül kazandı.

NAR ZAMANI 7 ÖDÜL ALDI

Annesinin yaşadıklarını anlattığı iki kısa filmini, uzun metrajlı bir filme tamamlamak isteyen Cevahir Çokbilir, Nar Zamanı'nın Hindistan Chennai Uluslararası Kısa Film Festivali, İnönü Üniversitesi Uluslararası Kısa Film Festivali, Uluslararası Ankara Film Festivali, Kısa-ca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali, Çukurova Üniversitesi Kısa Film Yarışması, Altın Baklava Film Festivali ve Baygem Kısa Film Festivali'nde ödül aldığını söyledi.

KÜÇÜK NOTLAR BİRLEŞTİ, SENARYO OLDU

Yazılan küçük notların birleştirilerek senaryoya dönüştüğünü anlatan Çokbilir, “Okul hayatım boyunca 12 Eylül ile ilgili bir belgesel yapmak istiyordum. Bu durumu aileme anlattım. Annem de o dönemde hatırladıklarını bana aktardı. Anneannem, dayım cezaevindeyken ona evde nar sakladığını anlattı. Bu detay dikkatimi çekti ve annemden bu konuyla ilgili aklına gelenleri not etmesini istedim. Bu notlar birkaç yıl sonra senaryoya dönüştü ve 2014 yılında 'Nar Zamanı' ortaya çıktı. Ardından bu yıl ise 'Kar Zamanı'nı çektik. Kar Zamanı, Nar Zamanı'nın devam filmi ve hikaye olarak öncülü. Filmlerimde 12 Eylül darbesinin Anadolu'ya nasıl yansıdığını anlatmak istedim" dedi.

BAŞROL ANNEYE

Annesinin anlattığı olayların Gaziantep'te yaşandığını anlatan Cevahir Çokbilir, doğasının Gaziantep'e benzerlik göstermesi nedeniyle filmi Antalya'nın Korkuteli ilçesinde çektiğini anlattı. Çokbilir, “Nar Zamanı'nda ve Kar Zamanı'nda filmin anlatısını belirleyen karakter anne Hatice. 2014'te çektiğimiz 'Nar Zamanı'nın çekimi için baktığımız mekana gittiğimde, yöre insanından bir oyuncu seçmek istedim. Ancak konuyu aktaracak nitelikte, o profesyonellikte bir oyuncu bulamadım. Çok özel bir hikaye ve aklıma annemi oynatmak geldi. Kendisi de zaten bu hikayenin içerisinde yer aldığı için oynamak istiyordu" diye konuştu.

ÖDÜLÜ HOLLYWOOD'DA ALACAK

Festival sürecinin yeni başladığını, Kar Zamanı'nı gösterimi için yurt içi ve yurt dışında birçok festivale başvurduklarını dile getiren Cevahir Çokbilir, "Filmi kısa sürede 100'ün üzerinde festivale gönderdik. 'Kar Zamanı' ile ABD'nin Los Angeles şehrinde düzenlenen Independent Short Awards'da 5 ödül, Polonya'da yapılan European Cinematography Awards'da 'En İyi Avrupa Filmi Ödülü'nü kazandık. ABD'den kazandığımız ödülü Şubat 2019'da Hollywood'da alacağız" dedi.

Cevahir Çokbilir, yeni hedefinin uzun metrajlı film çekmek olduğunu kaydetti.