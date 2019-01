Annesinin 40 gün sonra kucağına alabildiği Asya Nur, 2 yaşında 

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da 7 aylık hamileyken Derin Ven Trombozu (DVT) ve buna bağlı akciğer embolisi geliştiği için bebeği sezaryenle alınıp, kuvöze konulduktan sonra ameliyata giren Keziban Koçyiğit (30), 40 gün boyunca kucağına alamadığı, koklayamadığı, emziremediği Asya Nur ile birlikte 2'nci yaş günü öncesinde doktorlarını ziyaret etti. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşandı.

Antalya'da oturan Keziban Koçyiğit, eşi Ramazan Koçyiğit ile birlikte ilk çocukları Ali Vahit'in (7) ardından 2'nci bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanırken ölümle burun buruna geldi. 3 aylık hamileyken bacağında ağrı ve hafif şişlik oluşan Koçyiğit birkaç kez doktora başvurdu ancak teşhis konulamadı. 7 aylık hamileyken sol bacağı aşırı şişen ve şiddetli ağrıları başlayan Koçyiğit, nefes almakta da zorlanınca hastane aciline başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde, toplardamarda pıhtı oluşması olarak bilinen DVT ve buna bağlı akciğer embolisi geliştiği belirlenen annenin, sezaryene alınmasına karar verildi. Ancak bebek 28 haftalık olduğu için akciğer gelişiminin sağlanması gerekiyordu. Hastaneye yatırılan anneye, önce karnındaki bebeğin akciğer gelişimi için 48 saatlik ilaç tedavisi uygulandı, ardından sezaryenle doğumu gerçekleştirildi.

1700 gram doğan Asya Nur, henüz annesinin kokusunu hissetmeden kuvöze alınırken, Koçyiğit de ameliyata girdi. Sol bacağındaki 300 gramlık pıhtı boşaltılan Koçyiğit 24 saat yoğun bakımda takip edildi. Koçyiğit'in akciğer embolisi de kan sulandırıcılarla tedavi edildi. Kendisi serviste, bebeği küvözde kalan Keziban Koçyiğit, bebeğinin kokusunu 40 gün sonra kucağına aldığında hissetti. Bu süre içerisinde yeni doğan yoğun bakım ünitesindeki bebeğini sadece kuvözün ardından gören Koçyiğit, Asya Nur'u ilk kez kucağına aldığında ise gözyaşlarına hakim olamadı.

2 YIL SONRA DOKTORLARINA ZİYARET

Yaşadıkları zorlu günlerin üzerinden 2 yıl geçen Keziban Koçyiğit, kızı Asya Nur ile birlikte doktorlarını ziyaret etti. 1700 gramlık bebeği sağlıklı bir çocuk olarak karşılarında gören doktorlar ise Asya Nur'u kucaklarından indirmedi. Keziban Koçyiğit, 2 yıl önce yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Hiç aklına gelmeyecek sıkıntılarla karşılaştığını söyleyen Koçyiğit, “3 aylıkken ufak tefek sıkıntılar başladı. 7 aylık hamileyken ayağım çok şişmişti, şiddetli ağrım başladı. Nefes alamıyordum. Kötüleşince hastanenin aciline başvurduk. Bebeğin sezaryenle alınması gerektiğini söylediler. 48 saat sonra doğuma aldılar. Bebeği aldıktan sonra ben ameliyata alındım" dedi.

'HANGİSİ BENİM BEBEĞİM BİLMİYORDUM AMA HİSSETTİM'

Bebeğini ilk kez ameliyattan 1 hafta sonra tekerlekli sandalye yardımıyla gidebildiği yeni doğan yoğun bakım ünitesinde kuvözde gördüğünü anlatan Koçyiğit, duygularını şöyle ifade etti:

“Çok üzgündüm. Ameliyatımdan 1 hafta sonra tekerlekli sandalyeyle yeni doğan yoğun bakım ünitesine götürdüler beni. Bütün bebeklere bakıyordum. Hangisi benim bebeğimdi bilmiyordum. Ama hissettim. Bebeğimi hissedince o da hareketlenmeye başladı. Hemşireye 'Hangisi benim bebeğim?' dedim. Hissettiğim bebeği gösterdi. O an çok kötü oldum. Bebeğimi ilk kez görüyordum ama dokunamıyordum. Bebeğimi ilk kez 40 gün sonra kucağıma aldığımda hissettiklerimi anlatamam. Allah kimseye benim yaşadıklarımı yaşatmasın."

Çok sıkıntılı günler geçirdiğini, şu an hepsinin sona erdiğini söyleyen Koçyiğit, “Kızım Asya Nur, 2 Şubat'ta 2 yaşına girecek. Biz de doğum gününden önce bize hayat veren hocalarımızı ziyaret etmek istedik. Hocalarım olmasaydı bugün belki ben ve bebeğim yoktuk. Allah onlardan razı olsun" diye konuştu.

DOĞDUĞUNDA PARMAK ÇOCUKTU

Keziban Koçyiğit'in doğumunu gerçekleştiren Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Başasistanı Doğumhane Sorumlusu Dr. Bekir Sıtkı İsenlik, anne ve bebeği sağlıklı görmenin kendisi için büyük mutluluk olduğunu söyledi. 28 haftalık gebeyken acile başvuran Koçyiğit'e DVT teşhisi konulduğunu, bu hastalık nedeniyle atan pıhtının akciğer embolisine neden olduğunu belirten Dr. İsenlik, “28 haftalık gebe olduğu için önce bebeğin gelişimini sağlamak amacıyla hemen akciğer geliştirici ilaçlara başladık. Kalp damar cerrahisi ile iletişim kurduk. 48 saatlik ilaç tedavisinin ardından bebeği sezaryenle aldık" dedi. Ziyarette Asya Nur'u kucağına alıp seven Dr. İsenlik, “Asya Nur şimdi bizi ziyarete gelmiş. Bu çok güzel bir duygu. Doğduğunda parmak bebekti şimdi maşallah büyümüş. Yürüyor, oynuyor, iletişim kuruyor. Onu böyle görünce çok mutlu oldum" dedi.

BACAKTAN 300 GRAM PIHTI ÇIKARDIK

Bebeği sezaryenle alınan annenin ameliyatını gerçekleştiren Kalp Damar Cerrahisi'nden Opr. Dr. Zafer Erk ise Koçyiğit'in hastalığıyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Hastada sol bacakta iliyak venler denilen karın içerisindeki toplardamarlara kadar ani gelişmiş olan pıhtı ile damarın tamamen tıkalı olduğu, bu pıhtının bir kısmının da akciğere gittiği ve solunum sıkıntısı oluşturduğu belirlenince acil müdahale gerekiyordu. Öncelikle kadın doğum uzmanlarımız bebeği sezaryenle aldı. Sonra biz yaklaşık 300 gram pıhtı çıkardık. Hasta yoğun bakımda diz arkasından kateter aracılığıyla kan sulandırıcı ilaçlarla 24 saat tedavi edildi. Kontrollerde akciğer embolisinin de ortadan kalktığı görülünce servise aldındı."