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  4. Annesinin acı feryadıyla fark edildi! Adana'da kahreden olay

Annesinin acı feryadıyla fark edildi! Adana'da kahreden olay

26.04.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 9 yaşındaki zihinsel engelli kız çocuğu, düştüğü derede hayatını kaybetti. Cansız bedeni araca konan kız çocuğuna son kez bakan acılı baba, gözyaşlarına boğuldu.

Annesinin acı feryadıyla fark edildi! Adana'da kahreden olay

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yalnızca Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye’deki iç savaştan kaçarak Adana’ya gelen Mahammet Kadrah El Hasan çifti 5 çocuğuyla birlikte çadırda yaşamaya başladı. İddiaya göre bugün saat 13.00 sıralarında anne Kadrah El Hasan dere kenarındaki tuvalete giden zihinsel engelli Azize El Hasan’ın (9) gelmediğini fark etti. Anne El Hasan kızını aramak için dışarı çıktığında onu derenin içinde gördü.

ANNENİN FERYADI ÜZERİNE FARK EDİLDİ

Annenin feryadı üzerine olay yerine gelen yakınları kız çocuğunu dereden çıkartıp hemen sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen ekibin müdahale ettiği kız çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, kız çocuğunun ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kız çocuğunun ambulansta bulunan cansız bedeni araca kondu. Bu sırada baba El Hasan kızının cansız bedenine bakıp gözyaşlarını tutamadı. Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olay yeri ise polis tarafından kapatılırken, kız çocuğundan geriye dere kenarındaki terlikleri kaldı.

İHA

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