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Annesinin alevler nedeniyle ulaşamadığı Yağız Efe, yangında yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 18:52 | Son Güncelleme

TOKAT?ta iki katlı ahşap evde çıkan yangında içeride mahsur kalan Yağız Efe Süsoy(3) yanarak hayatını kaybetti.

TOKAT?ta iki katlı ahşap evde çıkan yangında içeride mahsur kalan Yağız Efe Süsoy(3) yanarak hayatını kaybetti. İçerideki bir oğlunu dışarı çıkarmayı başaran, ancak Yağız Efe'ye alevler nedeniyle ulaşamamanın şokunu yaşayan anne Zeynep Süsoy hastaneye kaldırıldı.
Yangın, saat 15.00 sıralarında Kale Ardı Derbent Mahallesinde, Serdar Süsoy?a ait iki katlı evin en üst katında başladı. Anne Zeynep Süsoy, sobada yakmak amacıyla odun kırmak için evin önüne çıktı. Bu sırada henüz bilinmeyen bir sebeple içeriden alevler yükseldi. Ailenin 3 çocuğundan ikisi olan Yağız Efe Süsoy (3) ve Kaan Süsoy (7) evin içindeyken başlayan yangını gören Zeynep Süsoy hemen eve koştu. Anne Süsoy oğullarından Kaan'ı alarak dışarıya çıktı. Tekrar eve dönüp başka bir odada olan Yağız Efe?yi de kurtarmak isteyen Zeynep Süsoy, alevlerin evi kaplaması nedeniyle başarılı olamadı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen Tokat Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İkinci katta başlayan yangın, yandaki bir evinin çatısına da sıçradı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma ile yangını söndüren itfaiye ekipleri, içeride bulunan Yağız Efe'nin cansız bedeni ile karşılaştı.
Acı haberi alan anne Zeynep Süsoy evin önünde sinir krizleri geçirdi. Talihsiz kadın ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Olay sırasında baba Serdar Süsoy ile büyük oğlu Oğuz'un(15) dışarıda oldukları öğrenildi.
Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından minik Yağız Efe'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırılacak.

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