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Annesinin ayağı kırıldı, engelliler için mavi kapak toplamaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 15:00 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'da Belma Şen (38), ayağı kırılan annesi Elif Şen'i, (59) tedavi sürecinde tekerlekli sandalye olmadığı için hastaneye götürmekte sıkıntı yaşadı.

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da Belma Şen (38), ayağı kırılan annesi Elif Şen'i, (59) tedavi sürecinde tekerlekli sandalye olmadığı için hastaneye götürmekte sıkıntı yaşadı. Hastaneden geçici aldığı tekerlekli sandalyeyi annesi için kullanan Belma Şen, şimdi ihtiyaç sahibi engellilere tekerlekli sandalye alabilmak için mavi kapak toplamaya başladı. Korgun ilçesinde yaşayan Elif Şen, yaklaşık 3 ay önce evden çıkarken dengesine kaybederek yere düştü. Düşme sonucu sol ayağı kırılan Elif Şen, hastanede tedaviye alındı. Parçalı kırık nedeniyle ameliyat edilerek ayağı alçıya alınan Şen, 4 gün hastanede tedavi gördükten sonra taburcu oldu. Belma Şen, 40 günlük tedavi sürecinde tekerlekli sandalye olmadığı için annesini kontrole götürmekte zorlandı. Belma Şen, hastaneden geçici olarak aldıkları tekerlekli sandalye ile annesini hastaneye götürebildi. Yaşadıkları bu dönemden çok etkilenen Belma Şen, annesinin tedavi sürecinden sonra engellilere tekerlekli sandalye alabilmek için mavi kapak toplamaya başladı. 'İHTİYAÇ SAHİBİNE TESLİM EDECEĞİM' Annesinin ayağının 40 gün alçıda kaldığını ve bu süreçte hep tekerlekli sandalye kullandıklarını belirten Belma Şen, "Annemi tekerlekli sandalye ile gezdirirken, 'bu işi ihtiyaç sahipleri için de yapmam gerekir' diye düşündüm. Çünkü tekerlekli sandalye olmadan annemi kontrollere götüremedik. Böylece mavi kapakları toplamaya başladım. Annem ve babam da bana destek vermeye başladı. Topladığım kapakları Çankırı'daki geri dönüşüm fabrikasına teslim ediyorum. En kısa zamanda tekerlekli sandalye alıp, bir ihtiyaç sahibine teslim edeceğim" dedi. 'SİZLER İÇİN KAPAK, ONLAR İÇİN UMUT' Sokaklarda gezip mavi kapak ve pet şişe topladığını belirten Şen, "Vatandaşlarımız mavi kapaklarını çöpe atmasınlar. Sizler için bir kapak olabilir; ama bu kapaklar engellilerimiz için birer umut. Bu kapakların ihtiyaç sahiplerine ulaşacağını unutmayalım. Okullardan, devlet hastanesinden, kafelerden, lokantalardan, sokaklardan pet şişeler ve mavi kapakları topluyorum. Yolda görünce almadan geçemiyorum. Arkadaşlarım da biriktirip bana ulaştırıyor" dedi.

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