Annesinin birlikte yaşadığı kişiyi bıçakla öldüren kadın sanığa 15 yıl hapis cezası

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanığın maktul Yaşar Kanık'ı öldürmek suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını ancak üzerine atılı suçu kendisine yönelik haksız eylemin etkisi altında işlediğinden haksız tahrik hükümleri uygulanarak 18 yıl hapis cezasına çarptırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Maktulün olaydan önce bir ay boyunca müvekkilini 33 kere telefonla aradığını belirten Akçay, şöyle konuştu:

"Maktul, olay günü müvekkilime telefonla arayarak, 'Sana yaptıklarımı, kızına da yapacağım.' şeklinde sözler söylemiş. Bu konu ve maktulün sanığın kızına yönelik davranışları tanık beyanlarıyla sabittir. Sanık bunun getirdiği ruh haliyle maktulün yanına gitmiş ancak maktul kendisine sopayla vurmaya çalışmış, bu sırada da müvekkilim korunmak için bıçağı kullanmıştır. Maktul zamanında hastaneye götürülmüş olsaydı ölüm olayı gerçekleşmeyecekti.

Maktulün uzun süre hastaneye götürülmemesi ve olay yerinde bekletildiği beyanlarla sabittir. Müvekkilimin eylemiyle ölüm arasındaki nedensellik bağı kopmuştur. Bu nedenle müvekkilimin beraatine karar verilmesini, mağduriyete neden olmaması için hükümle birlikte adli kontrol şartıyla tahliyesini talep ediyoruz."

Son sözü sorulan sanık Şerife A, bir diyeceğinin olmadığını söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Şerife A'nın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına ancak sanığın eylemini maktulden kaynaklanan "haksız tahrik altında" gerçekleştirdiği gerekçesiyle 18 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.