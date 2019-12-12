HABER

Annesinin birlikte yaşadığı kişiyi bıçakla öldüren kadın sanığa 15 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 14:38 | Son Güncelleme

Annesinin birlikte yaşadığı kişiyi bıçakla öldüren kadın sanığa 15 yıl hapis cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde annesinin birlikte yaşadığı kişiyi bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu kadın sanık, "haksız tahrik altında kasten öldürmek" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanık Şerife A, avukatı Ömer Yiğit Akçay, maktul Yaşar Kanık'ın oğlu Ali Kanık ve yakınları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanığın maktul Yaşar Kanık'ı öldürmek suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını ancak üzerine atılı suçu kendisine yönelik haksız eylemin etkisi altında işlediğinden haksız tahrik hükümleri uygulanarak 18 yıl hapis cezasına çarptırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Maktulun oğlu Ali Kanık, önceki beyanlarını tekrarlayarak, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı Akçay, maktulün, müvekkiline uzun yıllar cinsel saldırıda bulunduğunu, sonraki dönemlerde de saldırgan ve rahatsız edici tavırlarını sürdürdüğünü savundu.

Maktulün olaydan önce bir ay boyunca müvekkilini 33 kere telefonla aradığını belirten Akçay, şöyle konuştu:

"Maktul, olay günü müvekkilime telefonla arayarak, 'Sana yaptıklarımı, kızına da yapacağım.' şeklinde sözler söylemiş. Bu konu ve maktulün sanığın kızına yönelik davranışları tanık beyanlarıyla sabittir. Sanık bunun getirdiği ruh haliyle maktulün yanına gitmiş ancak maktul kendisine sopayla vurmaya çalışmış, bu sırada da müvekkilim korunmak için bıçağı kullanmıştır. Maktul zamanında hastaneye götürülmüş olsaydı ölüm olayı gerçekleşmeyecekti.

Maktulün uzun süre hastaneye götürülmemesi ve olay yerinde bekletildiği beyanlarla sabittir. Müvekkilimin eylemiyle ölüm arasındaki nedensellik bağı kopmuştur. Bu nedenle müvekkilimin beraatine karar verilmesini, mağduriyete neden olmaması için hükümle birlikte adli kontrol şartıyla tahliyesini talep ediyoruz."

Son sözü sorulan sanık Şerife A, bir diyeceğinin olmadığını söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Şerife A'nın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına ancak sanığın eylemini maktulden kaynaklanan "haksız tahrik altında" gerçekleştirdiği gerekçesiyle 18 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Sanığın duruşmalardaki iyi halini takdiri indirim nedeni kabul eden mahkeme, Şerife A'yı 15 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

- Olay

Gölcük ilçesinde 14 Ekim 2018'de Şehitler Mahallesi 171. Sokak'ta Yaşar Kanık ile birlikte yaşadığı kadının kızı Şerife A. arasında tartışma çıkmış, Şerife A, bıçakla Yaşar Kanık'ı yaralamıştı.

Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yaşar Kanık, 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Olay yerinden kaçan ve polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan kadın şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

PARTNER İhanet gizli kamerayla ortaya çıktı! İhanet gizli kamerayla ortaya çıktı!
20 yıl sonra yeniden buluştular20 yıl sonra yeniden buluştular
Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow’dan, Türk şirketlerine iş birliği çağrısıSingapur Büyükelçisi Jonathan Tow’dan, Türk şirketlerine iş birliği çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
annesinin birlikte yaşadığı kişi cinayet dava karar

En Çok Okunan Haberler

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Son tarih 1 Ocak

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Son tarih 1 Ocak

Cengiz Ünder şoke etti! Yeni takımı...

Cengiz Ünder şoke etti! Yeni takımı...

Ülke genelinde dev uygulama!

Ülke genelinde dev uygulama!

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde Rusya ile 15'inci kara devriyesi tamamlandı

MSB'den Rusya ile devriye açıklaması

Ahmet Davutoğlu'nun 'Gelecek Partisi'nin kuruluş dilekçesi Bakanlığa verildi

Flaş gelişme! Resmi başvuru yapıldı

Jandarmanın kovaladığı otomobilden poşetle uyuşturucu attılar

Jandarmanın kovaladığı otomobilden poşetle uyuşturucu attılar

Türkiye, Libya ile yapılan anlaşmanın tescili için BM'ye bildirimde bulundu

Türkiye'den BM'ye 'Libya' başvurusu

Bayburt’ta korkunç olay! Kadını boğazını keserek öldürdü, temizlik çalışanının kalbinden bıçakladı

Bayburt’ta korkunç olay!

Son dakika: Diyarbakır'da 271 kilo patlayıcı ele geçirildi

Diyarbakır'da terör operasyonu! Çok sayıda adrese baskın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.