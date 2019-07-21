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Annesinin böbreğiyle yaşama tutundu

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.07.2019 11:36 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde 7 yıl önce kronik böbrek yetmezliği teşhisi konulan Mehmet Okkabaz (22), annesi Sıdıka Demir'in (44) böbreğiyle yaşama tutundu.

Annesinin böbreğiyle yaşama tutundu

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde 7 yıl önce kronik böbrek yetmezliği teşhisi konulan Mehmet Okkabaz (22), annesi Sıdıka Demir'in (44) böbreğiyle yaşama tutundu.
Fethiye'de oturan Mehmet Okkabaz, 15 yaşına geldiğinde ayaklarındaki aşırı şişme nedeniyle Fethiye Devlet Hastanesi'ne gitti. Kronik böbrek yetmezliği teşhisi konulan Okkabaz, ilaç tedavisinin ardından diyalize girmeye başladı. Muğla Belediyesi'nde çalışan Okkabaz'ın son aylarda hastalığının ilerlemesi üzerine tedavisine hastanede devam edildi. Enfeksiyon nedeniyle durumu ağırlaşan ve diyalize de giremeyen Okkabaz'ın böbrek fonksiyon değerleri çok yükselince, doktorları Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Ünitesi ile görüştü. Başhekim ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, hastanın durumunu değerlendirdi.
AİLESİ SEFERBER OLDU
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi hekimlerinin Antalya'ya getirilmesini istediği Mehmet Okkabaz, hastanede kontrol altına alındı. Nakil için hazırlıklar sürerken, aile üyeleri de verici olmak için seferber oldu. Anne Sıdıka Demir'in testlerinde, bağışçı olabileceği tespit edildi. Bunun üzerine anneden alınan böbrek, Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi tarafından Mehmet Okkabaz'a nakledildi. Ameliyatın ardından ikinci günde yürümeye başlayan Mehmet Okkabaz, annesiyle taburcu olmayı bekliyor.
'ANNELİĞİN TARİFİ YOK'
Mehmet Okkabaz'a böbreğiyle hayat veren Sıdıka Demir, böbrek hastası oğlunun yıllardır yaşadığı sıkıntıların artık son bulmasını istediğini belirtti. Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibinin yaptığı ameliyatla oğlunun sağlığına kavuştuğunu söyleyen Demir, "Annelik tarifi olmayan bir duygu. Canım evladıma yeniden can olmak mucize gibi bir şey" dedi. Herkesi organ bağışına davet eden Sıdıka Demir, organ bekleyen tüm hastaların bağış haberiyle yeniden yaşama tutunduklarını, yaşama azimlerinin arttığını söyledi. Mehmet Okkabaz'ın ameliyattan önce diyalize girdiği için diğer organlarının da etkilendiğini, diyaliz sonrasında çok yorgun olduğunu söyleyen Sıdıka Demir, "Oğlum artık yürüyor, yemek yiyor. Sağlık durumu inşallah iyi olacak. Doktorlarımıza, hemşirelerimize ve burada bize iyi bakan tüm çalışanlara teşekkür ediyorum" dedi.
'DURUMU ÇOK İYİ'
Mehmet Okkabaz ve onun gibi böbrek alıcılarının, kendilerine nakledilen böbreğin daha iyi çalışması için tavsiye edilen su miktarını tüketmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Bülent Aydınlı ise "Hastamızın ateşi yok. Böbrek fonksiyonları çok iyi. Biz de keyifliyiz. Sıkıntı olmazsa hastalıksız insanlar gibi hayatına devam edecek. Hastaların ameliyat sonrası fıtıkların önlemi için, en az 6 ay ağır işlerden ve ağırlık kaldırmaktan kaçınmaları gerekmektedir. Ameliyat bölgelerine krem, losyon, pomat gibi herhangi bir şey sürülmemeli" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Annesinin böbreğiyle yaşama tutundu

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